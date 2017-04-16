Британские врачи начнут пересаживать младенцам органы свиней

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В Великобритании медики намерены модифицировать органы свиней для пересадки младенцам с врожденными пороками развития, сообщает The Sunday Times.

Детям, у которых отсутствует часть пищевода, планируется пересаживать свиные трансплантаты, модифицированные с помощью стволовых клеток ребенка.

Соответствующие органы возьмут у свиней, выращенных на британских фермах. Они будут использоваться как каркас, в котором все клетки животного заменят стволовыми клетками новорожденного. Работа над модификацией тканей занимает около восьми недель, так что пересаживать их можно будет детям в возрасте двух-трех месяцев.

Новый метод применят уже в следующем году. В лондонской больнице на Грейт-Ормонд-стрит сделают около десяти таких операций детям с тяжелыми случаями атрезии пищевода. По предварительным оценкам, стоимость лечения составит около ста тысяч фунтов (125 тысяч долларов).

Как правило, атрезия пищевода корректируется путем относительно простой операции, но в тяжелых случаях хирургам приходится перемещать желудок в грудную полость, что в будущем осложняет жизнь пациенту. Врачи надеются, что теперь благодаря пересадке пищевода больные дети смогут жить полноценной жизнью.

Медики собираются разработать аналогичные методы лечения для младенцев с другими пороками развития и для взрослых, страдающих от рака пищевода.