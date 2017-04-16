Ученые развенчали миф о злых мачехах из сказок

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Канадская исследовательница Кара Захарючук развенчала миф о "злой мачехе", о котором рассказывается в сказке "Золушка", сообщает The Telegraph со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Divorce & Remarriage.

Захарючук проанализировала десятки статей на тему семейных конфликтов после развода и пришла к выводу, что мачеха может сильно поддержать детей, помочь им избежать стресса из-за разрыва родителей и адаптироваться к новой семье, считает исследовательница.

Кроме того, Захарючук провела серию интервью и обнаружила, что почти все опрошенные женщины, вступив в брак, чувствуют себя мамами и пытаются заботиться о детях от прошлых браков своих мужей.

С ее точки зрения, "не стоит распространять стереотипы, что неродная мать — злая, далекая от проблем детей и жестокая". Если мачеха занимает в семье четко определенную роль, атмосфера в семье улучшится, объясняет Захарючук.