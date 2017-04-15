Акела промахнулся: ученые раскрыли тайны охоты саблезубых тигров

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Следы повреждений на костях саблезубых тигров и ужасных волков, главных хищников ледникового периода, помогли ученым раскрыть секреты их охоты и понять, какие травмы их губили, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

"Мы обнаружили очень четкие и существенные различия в том, как часто встречались повреждения костей у двух крупных хищников ледникового периода, ужасных волков и саблезубых кошек, и где эти травмы находились. Эти различия, вероятно, отражают то, как отличались их стратегии охоты, а большая разница в общем числе ранений – размеры жертвы и охотничьи повадки", — объясняет Кэйтлин Браун (Caitlin Brown) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Трудовые будни хищника

Жизнь хищников в дикой природе никогда не бывает легкой или безопасной. Каждый раз, когда волк, лев или любой другой хищный зверь пытается поймать жертву, он рискует своим здоровьем – любой промах, неосторожное движение или удачное попадание конечностей или рогов жертвы могут закончиться травмой для хищника.

Если эта травма легкая, то хищник выживает, однако тяжелые переломы костей, разрывы связок и повреждения позвоночника обычно означают конец его "карьеры" и жизни. Об этом говорят как наблюдения за современными хищниками, так и следы подобных травм на костях давно вымерших динозавров, млекопитающих и морских ящеров.

Следы переломов, заживающие кости и фрагменты зубов и костей в останках таких "акелл" доисторических времен являются настоящим сокровищем для палеонтологов, так как они позволяют им "прочитать" те детали из жизни обладателей этих костей, историю их взаимоотношений с другими животными, которые обычно бывают недоступны нам.

К примеру, останки покалеченного аллозавра по кличке Большой Эл помогли ученым раскрыть крайне трагичную и непростую судьбу этого динозавра, а зубы тираннозавра, застрявшие в костях утконосого ящера, выжившего после его атаки, помогли доказать, что "короли мезозоя" не были падальщиками.

Браун и ее коллеги решили проверить, отражается ли общая стратегия и манера охоты хищников в том, как часто и какие травмы они получают во время неудачных попыток поймать себе обед.

Для проверки этой гипотезы ученые изучили останки двух видов топ-хищников ледникового периода – саблезубых кошек-смилодонов (Smilodon fatalis) и ужасных волков (Canis dirus). Сотни скелетов этих животных, как рассказывает Браун, были найдены в местечке Ранчо Ла-Бреа на юге Калифорнии, где в далеком прошлом существовала битумная яма, куда периодически попадали травоядные животные и незадачливые хищники, пытавшиеся съесть "бесплатный" обед.

Бегущий волк, крадущийся кот

Как сегодня считают палеонтологи, смилодоны и ужасные волки были полными антиподами – кошки охотились на крупных жертв из засады, прыгая на них и пытаясь прокусить ей шею, а волки – нападали на средних по размеру травоядных животных, преследуя и загоняя их до изнеможения, используя для этого лишь ноги и челюсти.

© Brown et al. / Nature Ecology & Evolution 2017 Распределение травм у смилодонов (слева) и ужасных волков (справа)

Анализ останков саблезубых кошек и волков показал, что различия в манере их охоты действительно отражались в том, какие травмы они чаще всего получали. К примеру, саблезубые кошки в половине случаев травмировали позвоночник в поясничном отделе, плечи, а также задние лапы, а волки – чаще страдали от травм щиколоток, костей передних и задних лап, разрыва связок и переломов шеи.

И то и другое подтверждает гипотезы ученых о том, как охотились эти хищники. Саблезубые тигры чаще всего получали травмы в тех случаях, когда им не удавалось прижать жертву передними лапами после нападения из засады, и она их отбрасывала их или падала на тело кошки, ломая ей позвоночник. В свою очередь, ужасные волки ломали себе шею, когда их жертва мотала головой, пытаясь сбросить хищника, а также ломали ноги и рвали связки, спотыкаясь при преследовании добычи.

Что интересно, кошки гораздо чаще травмировались, чем их псовые "конкуренты" – следы серьезных повреждений были зафиксированы на останках 4,5% смилодонов из Ранчо Ла-Бреа, и только 3% ужасных волков имели какие-то серьезные патологии в костях ног или шеи.

Как считают ученые, это связано с тем, что саблезубые тигры охотились на более крупных жертв, чем волки, и делали это в одиночку, что повышало риск травмы. Кроме того, это может быть связано с тем, что смилодоны жили гораздо дольше, чем ужасные волки, что позволяло им накапливать больше повреждений на протяжении всей жизни.

Аналогичным образом, как считают Браун и ее коллеги, можно анализировать останки других древних хищников для раскрытия их места в экосистемах Земли прошлого и восстановления картины жизни на планете в далеком прошлом, получая информацию, которую невозможно получить, просто изучая одиночные окаменелости.