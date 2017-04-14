США
14.0414 апреля18:15МСК
USD56.29-0.31
EUR59.78-0.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

"Хаббл" получил новые фотографии гейзеров на Европе

18:0914.04.2017
0480
Фотографии гейзеров на Европе, полученные Хабблом в 2014 и 2016 годах
© NASA/ESA/W. Sparks (STScI)/USGS Astrogeology Science Center

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила новые фотографии 100-километровых гейзеров на поверхности Европы, возникших в той же точке планеты, в которой они были найдены три года назад, говорится  в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

"Не все из нас так считают, но, на мой взгляд, это открытие заставляет нас оптимистично смотреть на признаки существования гейзеров на Европе. Повторный всплеск в том же самом месте говорит нам о том, если выражаться языком статистики, что это не может произойти случайно. Мы пытались найти иные объяснения этому, в том числе наличие неполадок в инструментах. Ничего такого не нашлось, и большинство из нас думает, что гейзеры реальны", — заявил Уильям Спаркс (William Sparks) из Института космического телескопа в Балтиморе (США).

Тайны водных миров

На Европе — одном из четырех крупнейших спутников Юпитера, открытых еще Галилеем, под многокилометровым слоем льда существует океан жидкой воды. Ученые считают океан Европы одним из вероятных прибежищ внеземной жизни. В последние годы астрономы выяснили, что этот океан обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, а также подтвердили наличие в нем веществ, необходимых для существования микробов.

Так художник представил себе фонтан воды, вырывающейся из-под ледяной “шубы” Европы
© Фото: K. Retherford, Southwest Research Institute
Астрономы обнаружили "фонтаны" жидкой воды у южного полюса Европы

Первые возможные следы существования гейзеров на Европе были найдены еще в 2012 году, когда американский астроном Лоренц Рос (Lorenz Roth) обнаружил на ультрафиолетовых фотографиях Европы, полученных при помощи "Хаббла", следы необычных "светлых пятен" в районе южного полюса планеты. Рос и его команда посчитали эти пятна извержениями гейзеров, поднимающихся на высоту в 200 километров от поверхности Европы.

Эти наблюдения привлекли внимание ученых из НАСА, и они провели в 2014 году несколько дополнительных сессий наблюдений за Европой, в ходе которых "Хаббл" зафиксировал три эпизода извержения гейзеров. Не все ученые, как отмечает Спаркс, поверили в это, и посчитали снимки "Хаббла", полученные на пределе его разрешающей способности, плодом артефактов и сбоев  в инструментах.

Это заставило Спаркса и научный коллектив "Хаббла" провести серию дополнительных наблюдений за Европой в попытке доказать, что они были правы, а скептики ошибались. Для этого им понадобились не только мощности телескопа-ветерана, но и помощь из прошлого.

Так художник представил себе извержения гейзеров на Европе
© NASA/JPL-Caltech
НАСА обнаружило гейзеры на Европе, спутнике Юпитера

Помощь из прошлого

Ученые НАСА вели наблюдения за гейзерами по уже отработанной методике – они следили за планетой в тот момент, когда она проходила по яркому диску Юпитера, и пытались найти темные пятна на поверхности Европы, возникавшие в тот момент, когда гейзеры выбрасывали воду в космос и закрывали собой ультрафиолетовое сияние планеты-гиганта.

© NASA/ESA/W. Sparks (STScI)/USGS Astrogeology Science CenterNASA/ESA/W. Sparks (STScI)/USGS Astrogeology Science Center
Место на поверхности Европы, где предположительно возникли гейзеры 2013 и 2016 годов

Это им удалось сделать в конце февраля прошлого года, когда следы активности гейзеров появились в том же регионе на южном полюсе Европы, где они были найдены в марте 2014 года. На этот раз гейзеры были более активными, чем три года назад, и высота их выбросов, по оценкам Спаркса и его коллег, достигала около 100 километров.

Дополнительным подтверждением того, что в этой части Европы могут возникать гейзеры, стали инфракрасные снимки с зонда "Галилео", полученные в конце 1990 годов. На них, по словам ученых, можно увидеть, что та часть Европы, где возникают найденные ими гейзеры, примерно на 2-3 градуса теплее других регионов планеты. Это говорит о том, что лед под ней заметно тоньше и что под ним скрывается теплый океан, периодически прорывающийся наружу.

Гейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядро
© NASA/ JPL-Caltech
Ученые раскрыли тайну рождения теплых гейзеров на Энцеладе

Пока остается непонятным, как рождаются гейзеры – мощности приливных сил Юпитера, как признают ученые, не хватает для того, чтобы разламывать достаточно толстый ледовый щит Европы и помогать воде проникать через него. Как надеются ученые, пролеты зонда "Европа-Клипер" через выбросы гейзеров помогут раскрыть эту тайну, а также выяснить, существует ли жизнь в водах Европы или нет.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена