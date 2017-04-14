"Хаббл" получил новые фотографии гейзеров на Европе

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила новые фотографии 100-километровых гейзеров на поверхности Европы, возникших в той же точке планеты, в которой они были найдены три года назад, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

"Не все из нас так считают, но, на мой взгляд, это открытие заставляет нас оптимистично смотреть на признаки существования гейзеров на Европе. Повторный всплеск в том же самом месте говорит нам о том, если выражаться языком статистики, что это не может произойти случайно. Мы пытались найти иные объяснения этому, в том числе наличие неполадок в инструментах. Ничего такого не нашлось, и большинство из нас думает, что гейзеры реальны", — заявил Уильям Спаркс (William Sparks) из Института космического телескопа в Балтиморе (США).

Тайны водных миров

На Европе — одном из четырех крупнейших спутников Юпитера, открытых еще Галилеем, под многокилометровым слоем льда существует океан жидкой воды. Ученые считают океан Европы одним из вероятных прибежищ внеземной жизни. В последние годы астрономы выяснили, что этот океан обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, а также подтвердили наличие в нем веществ, необходимых для существования микробов.

Первые возможные следы существования гейзеров на Европе были найдены еще в 2012 году, когда американский астроном Лоренц Рос (Lorenz Roth) обнаружил на ультрафиолетовых фотографиях Европы, полученных при помощи "Хаббла", следы необычных "светлых пятен" в районе южного полюса планеты. Рос и его команда посчитали эти пятна извержениями гейзеров, поднимающихся на высоту в 200 километров от поверхности Европы.

Эти наблюдения привлекли внимание ученых из НАСА, и они провели в 2014 году несколько дополнительных сессий наблюдений за Европой, в ходе которых "Хаббл" зафиксировал три эпизода извержения гейзеров. Не все ученые, как отмечает Спаркс, поверили в это, и посчитали снимки "Хаббла", полученные на пределе его разрешающей способности, плодом артефактов и сбоев в инструментах.

Это заставило Спаркса и научный коллектив "Хаббла" провести серию дополнительных наблюдений за Европой в попытке доказать, что они были правы, а скептики ошибались. Для этого им понадобились не только мощности телескопа-ветерана, но и помощь из прошлого.

Помощь из прошлого

Ученые НАСА вели наблюдения за гейзерами по уже отработанной методике – они следили за планетой в тот момент, когда она проходила по яркому диску Юпитера, и пытались найти темные пятна на поверхности Европы, возникавшие в тот момент, когда гейзеры выбрасывали воду в космос и закрывали собой ультрафиолетовое сияние планеты-гиганта.

© NASA/ESA/W. Sparks (STScI)/USGS Astrogeology Science CenterNASA/ESA/W. Sparks (STScI)/USGS Astrogeology Science Center Место на поверхности Европы, где предположительно возникли гейзеры 2013 и 2016 годов

Это им удалось сделать в конце февраля прошлого года, когда следы активности гейзеров появились в том же регионе на южном полюсе Европы, где они были найдены в марте 2014 года. На этот раз гейзеры были более активными, чем три года назад, и высота их выбросов, по оценкам Спаркса и его коллег, достигала около 100 километров.

Дополнительным подтверждением того, что в этой части Европы могут возникать гейзеры, стали инфракрасные снимки с зонда "Галилео", полученные в конце 1990 годов. На них, по словам ученых, можно увидеть, что та часть Европы, где возникают найденные ими гейзеры, примерно на 2-3 градуса теплее других регионов планеты. Это говорит о том, что лед под ней заметно тоньше и что под ним скрывается теплый океан, периодически прорывающийся наружу.

Пока остается непонятным, как рождаются гейзеры – мощности приливных сил Юпитера, как признают ученые, не хватает для того, чтобы разламывать достаточно толстый ледовый щит Европы и помогать воде проникать через него. Как надеются ученые, пролеты зонда "Европа-Клипер" через выбросы гейзеров помогут раскрыть эту тайну, а также выяснить, существует ли жизнь в водах Европы или нет.