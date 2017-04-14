Россия подписала контракт на пять мест для космических туристов

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. РКК "Энергия" подписала с американской корпорацией Boeing контракт на пять мест для полетов космических туристов к МКС, сообщил в пятницу гендиректор РКК Владимир Солнцев.

"С Boeing мы уже реализовали сделку по расширению космического туризма. На сегодняшний день у нас подписан контракт, где мы продаем, в итоге, первые пять мест", — сказал он на заседании экспертного совета по вопросам ракетно-космической отрасли в Госдуме.

Сумма сделки не уточняется.

Модули МКС, уже долгое время летающие на орбите, Солнцев предложил превратить в "космическую гостиницу".

"Стоит тема расширения российского сегмента, а точнее замены. У нас блоки ФГБ, "Заря" летают уже по 25 лет, они вышли за ресурсы, и использовать их для проведения серьезной научной работы все менее целесообразно. Почему бы не трансформировать в космическую гостиницу, условно говоря?" – сказал Солнцев.