В НАСА рассказали о проблемах в разработке корабля для полета на Марс

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Аудиторы НАСА рекомендуют агентству отложить время запуска корабля Orion в его первых двух миссиях из-за "технических и финансовых проблем", препятствующих запуску челнока к Луне в октябре или ноябре 2018 года, сообщает портал SpaceNews.

"Отправка Orion в космос не позже ноября 2018 года будет очень тяжелой технической задачей для НАСА. Мы сомневаемся в том, что инженерам НАСА удастся решить все технические проблемы и проверить работу всех программных и аппаратных компонентов программы для того, чтобы уложиться в срок до предполагаемой даты первого полета Orion в рамках миссии EM-1", — цитирует издание отчет инспекторов НАСА.

Многоразовый космический корабль Orion разрабатывается сегодня в США в качестве основного инструмента для возвращения астронавтов в космос после свертывания программы "Шаттл" в 2011 году. Главная задача, которую должен реализовать Orion – повторный визит США на поверхность Луны, а также полет на Марс.

Второй половиной этих планов является тяжелая ракета-носитель SLS, которая должна вывести Orion во первый космический полет в октябре-ноябре 2018 года, когда новый корабль НАСА, в соответствии с планами космического агентства, отправится в полет вокруг Луны. Пока в НАСА не решили, будет ли в этот момент присутствовать экипаж на борту капсулы, однако в феврале этого года представители агентства заявляли, что такая возможность не исключается.

Все эти планы, вероятно, НАСА придется отложить – отчет, подготовленный Полом Мартином (Paul Martin), главным инспектором НАСА, говорит о том, что Orion не будет готов к полету к осени 2018 года по целому ряду финансовых и технических причин.

Часть из них, как рассказывает SpaceNews, не является виной НАСА – к примеру, в феврале этого года здания агентства в Луизиане, где должна происходить сборка ракеты SLS, были сильно повреждены ураганом. Их ремонт займет около двух-трех месяцев, что сдвигает время запуска SLS на аналогичный срок.

Дополнительные проблемы добавляет идея отправить экипаж на борту Orion в полет вокруг Луны в ходе его первого путешествия в космос, что требует длительных исследований и внесения модификаций в конструкцию челнока. В частности, для реализации подобной затеи потребуется установка нового двигателя на Orion, который пока не прошел все стадии тестирования и разработки.

Кроме того, офис главного инспектора порекомендовал НАСА приступить к разработке детальной стратегии полета на Марс, которая пока находится в зачаточном и очень схематичном состоянии. Такие планы, как считает Мартин и его подчиненные, необходимы для того, чтобы корректно сфокусировать ресурсы и финансовые возможности агентства на реализации этой задачи и избежать задержек или неоправданных трат.