США
14.0414 апреля14:53МСК
USD56.29-0.31
EUR59.78-0.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

В НАСА рассказали о проблемах в разработке корабля для полета на Марс

14:4314.04.2017
0960
Астронавты НАСА входят в космический корабль Орион
© NASA/ Bill Stafford

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Аудиторы НАСА рекомендуют агентству отложить время запуска корабля Orion в его первых двух миссиях из-за "технических и финансовых проблем", препятствующих запуску челнока к Луне в октябре или ноябре 2018 года, сообщает портал SpaceNews.

"Отправка Orion в космос не позже ноября 2018 года будет очень тяжелой технической задачей для НАСА. Мы сомневаемся в том, что инженерам НАСА удастся решить все технические проблемы и проверить работу всех программных и аппаратных компонентов программы для того, чтобы уложиться в срок до предполагаемой даты первого полета Orion в рамках миссии EM-1", — цитирует издание отчет инспекторов НАСА.

Многоразовый космический корабль Orion разрабатывается сегодня в США в качестве основного  инструмента для возвращения астронавтов в космос после свертывания программы "Шаттл" в 2011 году. Главная задача, которую должен реализовать Orion – повторный визит США на поверхность Луны, а также полет на Марс.

Астронавты НАСА входят в космический корабль Орион
© NASA/ Bill Stafford
Полет астронавта на МКС на борту Orion обойдется США в 250 млн долларов

Второй половиной этих планов является тяжелая ракета-носитель SLS, которая должна вывести Orion во первый космический полет в октябре-ноябре 2018 года, когда новый корабль НАСА, в соответствии с планами космического агентства, отправится в полет вокруг Луны. Пока в НАСА не решили, будет ли в этот момент присутствовать экипаж на борту капсулы, однако в феврале этого года представители агентства заявляли, что такая возможность не исключается.

Все эти планы, вероятно, НАСА придется отложить – отчет, подготовленный Полом Мартином (Paul Martin), главным инспектором НАСА, говорит о том, что Orion не будет готов к полету к осени 2018 года по целому ряду финансовых и технических причин.

Часть из них, как рассказывает SpaceNews, не является виной НАСА – к примеру, в феврале этого года здания агентства в Луизиане, где должна происходить сборка ракеты SLS, были сильно повреждены ураганом. Их ремонт займет около двух-трех месяцев, что сдвигает время запуска SLS на аналогичный срок.

Логотип НАСА. Архивное фото
© Flickr/ JD Hancock
НАСА: задержки в программе США приведут к продолжению зависимости от России

Дополнительные проблемы добавляет идея отправить экипаж на борту Orion в полет вокруг Луны в ходе его первого путешествия в космос, что требует длительных исследований и внесения модификаций в конструкцию челнока. В частности, для реализации подобной затеи потребуется установка нового двигателя на Orion, который пока не прошел все стадии тестирования и разработки.

Кроме того, офис главного инспектора порекомендовал НАСА приступить к разработке детальной стратегии полета на Марс, которая пока находится в зачаточном и очень схематичном состоянии. Такие планы, как считает Мартин и его подчиненные, необходимы для того, чтобы корректно сфокусировать ресурсы и финансовые возможности агентства на реализации этой задачи и избежать задержек или неоправданных трат.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена