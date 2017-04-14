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РИА Наука
РИА Наука

Физики создали прибор, извлекающий воду из сухого воздуха

13:0314.04.2017
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Водогенератор, созданный в MIT и университете Беркли
© Фото: MIT photo from laboratory of Evelyn Wang

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Физики из университета Беркли и MIT создали необычный гаджет, который может извлекать воду из сухого воздуха Калифорнии и других засушливых регионов мира, используя лишь энергию Солнца, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Наша мечта – создание полностью автономных домов, способных полностью обеспечивать себя водой, используя такие приборы, питающиеся энергией Солнца. Наш эксперимент сделал это возможным. Можно сказать, мы сделали шаг к созданию "персонализированной" воды", — рассказывает Омар Яги (Omar Yaghi) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Проблема доступа к воде становится все более острой для Земли – по оценкам ООН, к 2025 году более 14% жителей планеты будут испытывать трудности с доступом к чистой питьевой воде. На сегодняшний день существует несколько десятков методов и технологий опреснения морской воды, часть из которых даже применяется в промышленных масштабах в богатых арабских странах, страдающих от недостатка пресной воды.

Так художник представил себе графеновое решето, опресняющее воду
© The University of Manchester
Физики научились опреснять воду при помощи "решета" из графена

Все эти методики опреснения страдают от двух главных недостатков – эти технологии или слишком дороги и много тратят энергии, или же системы очистки быстро засоряются и приходят в негодность. Все это делает опреснение бессмысленным с экономической точки зрения.

Яги и его коллеги предлагают альтернативный метод получения чистой питьевой воды, реализовав идею, которая раньше встречалась только на страницах научно-фантастических романов и фильмов. Им удалось создать систему, которая извлекает воду из воздуха, используя так называемые металл-органические каркасы.

Металл-органические каркасы (МОК) представляют собой сложные полимерные материалы, похожие по структуре на пчелиные соты и обладающие очень высокой пористостью и прочностью. Сегодня МОК используются для создания фильтров, способных улавливать углекислоту или водород и удерживать в себе огромные количества этих газов.

Ученые изучают структуру катализатора, превращающего СО2 в спирт
© Фото: ORNL
Ученые создали наноматериал, вырабатывающий спирт из воздуха

Яги, один из первооткрывателей МОК, обнаружил два года назад, что подобный материал, состоящий из циркония и адипиновой кислоты, средства для удаления накипи,  поглощает не водород, метан или другие виды газов, а молекулы воды. Это натолкнуло его на мысль, что такие каркасы можно использовать для извлечения воды из воздуха.

Руководствуясь этой идеей, он объединил усилия с инженерами из МИТ, и вместе они создали достаточно простой и дешевый "генератор воды". Работает он крайне примитивно – "песок" из частиц МОК поглощает воду из воздуха, а свет и тепло Солнца, направляемые на него системой зеркал, заставляют пары воды покинуть их и сконденсироваться в сосуде, подключенном к этому опреснителю.

Подобное устройство, содержащее в себе килограмм МОК, может вырабатывать около трех литров воды за половину дня при нахождении даже в достаточно сухом воздухе с 20-30% влажности. В принципе, этого хватает для того, чтобы обеспечить человека необходимым количеством питьевой воды на сутки.

Солнечная батарея и установка искусственного фотосинтеза
© Фото: University of Illinois at Chicago/Jenny Fontaine
Физики создали солнечные батареи, преобразующие СО2 в топливо

По словам Яги, структуру МОК можно оптимизировать, и он сможет поглощать в два раза больше воды, чем он делает сейчас. Как надеются ученые, этот материал и его новые версии, а также "промышленные" генераторы воды, прогоняющие воздух через "генератор воды" под давлением, помогут решить проблему с доступом к чистой воде в самых засушливых уголках мира.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Дмитрий Широков
Только цена этой воды будет такая, что дешевле самогонку гнать )
13:06
14.04.2017
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