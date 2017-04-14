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РИА Наука
РИА Наука

Ученые НАСА доказали, что на Энцеладе есть "еда" для жизни

12:1714.04.2017
04822
Гейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядро
© NASA/ JPL-Caltech

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Новые данные с зонда "Кассини" и телескопа "Хаббл" показали, что на Энцеладе, луне Сатурна, действительно существует источник энергии для поддержания жизни в виде большого числа молекул водорода, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Водород – главный источник энергии для микробов, которые живут на Земле в окрестностях гидротермальных источников. Полученные нами данные говорят о том, что водород присутствует и в океане Энцелада. Мы не нашли следов жизни в нем, но открытие водорода и следы гидротермальной активности очень активно намекают на то, что подо льдом этой луны Сатурна может в принципе существовать жизнь", — заявил Хантер Уейт (Hunter Waite) из Юго-западного исследовательского института в Боулдере (США).

Темные глубины жизни

В 2005 году "Кассини" обнаружил на Энцеладе струи из частиц водяного льда и пара, которые выбрасываются в космическое пространство из параллельных трещин вблизи южного полюса — так называемых "тигровых полос". Это открытие поставило перед учеными вопрос об источнике этого пара и льда.

Слева – снимок с Кассини, справа – компьютерная модель, наложенная на фотографию
© Фото: NASA/JPL-Caltech/SSI/PSI
Планетологи: океан Энцелада, вероятно, способен поддерживать жизнь

В марте 2015 года, через 10 лет после открытия тигровых полос и гейзеров на Энцеладе, зонд "Кассини" показал, что в недрах этого спутника Сатурна присутствует глобальный океан из жидкой и горячей воды, обнаружив частицы песка и замороженные капли воды, выброшенные с южного полюса Энцелада вместе с извержениями гейзеров.

Как рассказывает Уэйт, открытие этих гейзеров и теплого океана в недрах Энцелада сделало его главным на сегодняшний день кандидатом на роль второго прибежища жизни в Солнечной системе. Оставалось, по сути, одно – найти источник энергии, который бы микроорганизмы в толще океана Энцелада могли бы использовать для пропитания, учитывая то, что свет Солнца вряд ли проникает через его ледовую корку.

Еще в 2015 году, когда ученые открыли песок в выбросах гейзеров Энцелада, они нашли намеки на то, что в его водах может присутствовать водород. В пользу этого говорило то, что гранулы песка сформировались при достаточно высоких температурах, от 50 градусов Цельсия и более, что указало на наличие достаточно бурных реакций на дне океана, в ходе которых мог выделяться водород.

Изображение спутника Сатурна Энцелада, запечатленное космическим аппаратом Кассини
© NASA/ JPL-Caltech/Space Science Institute
Астрономы: океан Энцелада прячется под неожиданно тонкой коркой льда

Истина рядом

Открытие песка привело к тому, что ученые решились на еще один, на этот раз очень рискованный пролет "Кассини" через выбросы гейзеров в октябре 2015 года, который, как отмечают Уейт и его коллеги, принес свои плоды и был более чем оправдан.

Пролетев всего в 50 километрах от поверхности Энцелада, "Кассини" удалось проанализировать состав выбросов гейзеров и найти в них, как утверждают планетологи, молекулы нейтрального водорода, используя ионный масс-спектрометр INMS.

Его концентрация, что продемонстрировали замеры "Кассини", была достаточной для того, чтобы поддерживать жизнь в том виде, в котором она существует в окрестностях "черных курильщиков" и других гидротермальных источников на дне океанов Земли.

Кассини во время Финала Оперы
© NASA/JPL
Последний аккорд "Кассини": финал сатурнианской оперы для НАСА

По словам Кристофера Гляйна (Christopher Glein), астробиолога из Юго-западного исследовательского института, если такие микробы есть на Энцеладе, то они могли бы играть такую же роль, как фотосинтезирующие бактерии и водоросли на Земле, преобразуя энергию неживой природы в биомассу, доступную для всех других организмов.

"Все указывает на то, что водород непрерывно рождается внутри ядра Энцелада. Мы просчитали разные варианты того, как водород может покидать его породы, и пришли к выводу, что самый его вероятный источник – гидротермальные реакции между водой и каменистым дном океана, содержащим в себе органику и щелочные породы", — заключает Уэйт.

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РИА Наука
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