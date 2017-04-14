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РИА Наука
РИА Наука

НАСА обнаружило на спутнике Сатурна условия для возникновения жизни

11:5014.04.2017
(обновлено: 11:55 14.04.2017)
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Спутник Сатурна Энцелад. Архивное фото
© NASA/ JPL-Caltech/Space Science Institute

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сотрудники НАСА заявили о том, что на спутнике Сатурна — Энцеладе — могут быть условия для зарождения жизни. Сделать такой вывод позволили данные космического зонда "Кассини".

Кассини во время Финала Оперы
© NASA/JPL
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Зонд "Кассини" является совместным проектом НАСА, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Он стартовал в космос в 1997 году и прибыл к Сатурну в 2004 году.

Последние 12 лет он изучал саму планету, ее кольца и спутники. За это время "Кассини" позволил сделать несколько значительных открытий. Так, с его помощью ученые обнаружили море жидкого метана на Титане и океан на Энцеладе.

Как отмечают в НАСА, топливо аппарата на исходе, и уже 15 сентября 2017 года "Кассини" войдет в атмосферу Сатурна, где завершит свое существование.

© Фото: NASA/JPL-Caltech
Исследовательский космический аппарат НАСА "Кассини"

Жизнь на Энцеладе

Руководитель научного директората НАСА Томас Цурбухен рассказал, что новые данные "Кассини" приблизили ученых к тому, чтобы назвать "место, где есть ряд составляющих обитаемой среды".

Так художник представил себе татуин Kepler-453
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По данным НАСА, "Кассини" нашел на спутнике Сатурна водород — теоретически это может обеспечить химический источник энергии для зарождения жизни.

Энцелад является не самым большим спутников Сатурна, его диаметр составляет 504 километра. Свое название он получил в честь гиганта Энкелада из древнегреческой мифологии.

Снаружи спутник выглядит как абсолютно непригодное для жизни промерзшее тело. При этом ученые предполагают, что на дне океана температура может достигать 90 градусов по Цельсию.

© NASA/ JPL-Caltech/Space Science Institute
Снимок Энцелада, полученный с помощью аппарата "Кассини"

Спутник Сатурна Пан. Архивное фото
© NASA/ JPL-Caltech/Space Science Institute
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Атмосфера Энцелада очень разреженная, но довольно плотная по сравнению с атмосферами других спутников Сатурна: 91 процент составляет водяной пар, четыре процента — азот, 3,2 процента — углекислый газ, еще 1,7 процентов — метан.

В 2011 году ученые NASA заявили, что Энцелад — "наиболее пригодное для такой жизни, какую мы знаем, место в Солнечной системе за пределами Земли".

Где еще может быть жизнь

В феврале в НАСА также рассказали о семи планетах, на которые возможно существование жизни. Все эти объекты находятся в системе TRAPPIST-1, которую ученые открыли в созвездии Водолея в мае прошлого года.

Изображение горы Шарп на планете Марс, полученное марсоходом Curiosity
© NASA/ NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Тогда сообщалось, что три планеты, вращающиеся вокруг этого красного карлика, находятся внутри так называемой "зоны жизни", где вода может существовать в жидком виде, а их масса предположительно сопоставима с земной.

Дальнейшие наблюдения привели к неожиданному открытию — оказалось, что планет на самом деле не три, а семь, причем шесть из них находятся в пределах "зоны жизни".

Все эти планеты по размеру схожи с Землей — их радиус составляет от 0,7 до 1,08 нашей планеты, а масса — от 0,41 до 1,38. Соответственно, их плотность равна земной или чуть ниже, что говорит об их каменистой природе или о том, что они являются планетами-океанами. В отличие от Земли, "семь сестер" вращаются по очень тесной орбите — год на них длится от полутора дней до примерно двух недель.

Миссия Maven создана для того, чтобы разгадать тайну марсианской атмосферы.
© NASA/ GSFC
Зонд НАСА нашел "реки" из металлов в атмосфере Марса
По мнению ученых, здесь должна господствовать земная или марсоподобная погода со средними температурами около нуля или 20-30 градусов мороза. Только две из них выбиваются из общей картины — здесь температура превышает 70-100 градусов по Цельсию, что, вероятно, делает их более похожими на Венеру.

"До открытия TRAPPIST-1 ученым были известны только четыре землеподобные планеты, которые мы могли изучать, — Земля, Марс, Венера и Меркурий. Теперь их количество увеличилось на семь. Мы можем их изучать не через 5-10 лет, а уже сейчас. Первые данные об их свойствах получим в ближайшие недели и месяцы. История TRAPPIST-1 только начинается", — заявил тогда астроном из Университета Льежа Мишель Жильон в статье, опубликованной в журнале Nature.

Как НАСА покоряет космос

НАСА показало робота для поиска инопланетной жизни
НАСА показало робота для поиска инопланетной жизни
Каждые несколько лет НАСА проводит конкурс инновационных разработок NIAC, в рамках которого специалисты агентства собирают и воплощают в жизнь самые смелые, причудливые и перспективные идеи по изучению космоса.

NIAC нацелен на молодых ученых — в его рамках НАСА ежегодно отбирает около семи-десяти крайне рисковых и перспективных проектов и предоставляет ресурсы и средства на их реализацию.

К примеру, в 2015 году ученые из JPL предложили создать зонд-"автостопщик", летающий по солнечной системе "верхом" на астероидах, а в 2013 году другая команда ученых создала проект венерианского "парусника", который двигался бы по Венере под действием ее ветров.

Первый снимок, полученный зондом ЭкзоМарс на орбите Марса. Архивное фото
© Фото: ESA
Ученые выяснили, почему Марс стал непригодным для жизни
В апреле 2016-го эксперты НАСА одобрили очередной список "безумных проектов". В него вошли 22 разработки, в том числе методику "колонизации" почвы Марса, проект лазерного, термоядерного и инерционного двигателя для звездолетов, а также предложение о создании гусеничного марсохода для покорения Венеры.

В этом году среди победителей конкурса были не только новички, недавно присоединившиеся к программе NIAC, но и десяток уже одобренных НАСА проектов, авторы которых добились значительных успехов. Первые получили гранты размером в 125 тысяч долларов США, а вторые — гранты в 500 тысяч долларов.

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