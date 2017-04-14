НАСА сообщило о возможности возникновения жизни на спутнике Сатурна

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Данные, полученные космическим зондом "Кассини", свидетельствуют о том, что на спутнике Сатурна Энцеладе могут существовать подходящие для возникновения жизни условия, говорится в пресс-релизе НАСА.

"В настоящий момент мы находимся максимально близко к тому, чтобы назвать место, где есть ряд составляющих обитаемой среды", — заявил руководитель научного директората НАСА Томас Цурбухен.

Сообщается, что основанием для таких выводов стало открытие водорода на спутнике, который теоретически может обеспечить химический источник энергии для зарождения жизни.

"Кассини" продолжает свой космический полет на протяжении уже почти 20 лет. Космический зонд приступил к изучению колец Сатурна в конце ноября 2016 года. Его орбита скорректирована таким образом, что зонд совершает витки над и под полюсами Сатурна, "ныряя" каждые семь дней в наиболее неисследованный район внешнего края основных колец.

Прохождение вблизи колец планеты станет завершением космического путешествия "Кассини", который был запущен в космос почти 20 лет назад. Как отмечают в НАСА, топливо аппарата на исходе, и уже в следующем году он завершит свою миссию.

По расчету ученых, 15 сентября 2017 года зонд войдет в атмосферу Сатурна, где завершит свое существование. Таким образом его создатели надеются уберечь от обломков межпланетной станции луны планеты, на которых потенциально возможна жизнь.

Зонд "Кассини" является совместным проектом НАСА, ЕКА и Итальянского космического агентства. Он стартовал в космос в 1997 году и прибыл к Сатурну в 2004 году, где на протяжении последних 12 лет изучал саму планету, ее кольца и луны. "Кассини" принадлежит ряд значительных открытий, в том числе моря жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан на спутнике Энцелад.