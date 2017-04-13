Следующий плановый выход в открытый космос с МКС перенесен на 12 мая

ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Следующий плановый выход экипажа Международной космической станции (МКС) в открытый космос перенесен на 12 мая, сообщил РИА Новости официальный представитель НАСА Дэниел Хот (Daniel Huot).

"Следующий выход в открытый космос пока запланирован на 12 мая, его проведут (астронавты НАСА) Пегги Уитсон и Джек Фишер", — сообщил представитель ведомства РИА Новости.

В НАСА пояснили, что перенос выхода в открытый космос вызван тем, что "часть необходимых для него деталей будет доставлена (на МКС) на грузовом корабле компании Orbital ATK, старт которого сейчас запланирован на 18 апреля".

Как сообщил представитель ведомства, в ходе планового выхода в открытый космос астронавты осуществят установку новой внешней камеры высокого разрешения, заменят камеру на японском научном модуле, установят беспроводную систему для внешнего оборудования станции и заменят блок бортового радиоэлектронного оборудования ExPCA, который отвечает за снабжение электроэнергией научных экспериментов, которые ведутся на внешней поверхности станции.

Ранее сообщалось, что Джек Фишер прибудет на МКС на корабле "Союз МС-04" вместе с космонавтом Роскосмоса Федором Юрчихиным. Старт запланирован на 20 апреля. Ранее планировалось, что последний из трех плановых выходов в открытый космос осуществят астронавт НАСА Пегги Уитсон и астронавт ЕКА Тома Песке.