На японский коллайдер установили детектор с российским оборудованием

НОВОСИБИРСК, 13 апр – РИА Новости. Специалисты ускорительного центра KEK (Цукуба, Япония) завершили установку детектора Belle II с разработанным в основном сибирскими учеными электромагнитным калориметром на коллайдер SuperKEKb, сообщается в четверг в совместном пресс-релизе Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) и Новосибирского госуниверситета (НГУ).

"Общий вес детектора превышает 1400 тонн. Одна из его ключевых систем – 40-тонный электромагнитный калориметр на основе кристаллов йодистого цезия – был создан и разработан при определяющем участии Института ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН и Новосибирского государственного университета. Интеграция детектора и ускорителя – это важный шаг к началу набора данных уже в этом году", — говорится в сообщении.

SuperKEKB — электрон-позитронный коллайдер, создаваемый в Лаборатории физики высоких энергий (KEK) в Цукубе (Япония). Этот проект является продолжением и развитием крупного международного эксперимента Belle, который проводился на коллайдере KEKB в 1999-2010 годах.

Коллайдеру KEKB принадлежит мировой рекорд светимости установок со встречными пучками. Проектная светимость нового коллайдера — SuperKEKB — в 40 раз превосходит светимость своего предшественника, что открывает новые возможности для поиска эффектов, выходящих за рамки стандартной модели.

"Модифицированный калориметр позволит с большой эффективностью и высокой точностью регистрировать и измерять энергию фотонов и, следовательно, восстанавливать нейтральные пи-мезоны. Для регистрации процессов с нейтральными частицами в конечном состоянии Belle II будет иметь преимущество по сравнению с детектором LHCb на Большом адронном коллайдере. Результаты, полученные в обоих экспериментах, позволят нам продвинуться в изучении процессов, происходящих на малых расстояниях и, возможно, обнаружить проявления новой физики", — приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника ИЯФ и завлабораторией НГУ Александра Кузьмина.

Новый эксперимент будет выполняться международной коллаборацией Belle II, в состав которой входит более 600 исследователей из 23 стран Азии, Европы и Северной Америки. ИЯФ СО РАН — один из основных российских партнеров.