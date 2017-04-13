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РИА Наука
РИА Наука

"Наночемодан" фонда Роснано: как я научился не бояться нанотехнологий

15:2213.04.2017
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Разработчики Наночемодана демонстрируют его обучающие возможности
© РИА Новости

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Вчера Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано представил на Московском международном салоне образования  новый "наночемодан" для российских школ, который поможет детям узнать, что такое нанотехнологии, и научит их не бояться науки и новых технологий.

"Наш фонд имеет целое направление, связанное с довузовским образованием, так называемая профориентация. Один из самых крупных проектов — школьная лига "Роснано", в которую сейчас входит около 800 школ, вместе с которыми мы повышаем мотивацию школьников по изучению естественных наук и основ нанотехнологий. Наш "Наночемодан 2.0" – часть этого большого проекта", — рассказал Андрей Мельников, сотрудник департамента образовательных программ ФИОП.

Юный химик 2.0

Как отмечает Мельников, новый "Наночемодан", как и его предшественник, созданный специалистами фонда и школами-участниками лиги "Роснано" четыре года назад, представляет собой полноценную мобильную лабораторию, которая позволяет в течение одного урока провести несколько опытов с нанотехнологиями фактически в полевых условиях, без использования вытяжных шкафов и специальных лабораторий.

Наноболид” на гоночной трассе из медной подложки
© Фото: Randy Wind/Martin Roelfs
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"Нанотехнологии – сфера почти необъятная, и понятно, что наш "Наночемодан" может закрыть лишь некоторые ее области, в основном физику и химию. Используя этот набор, школьники и учителя смогут увидеть то, как работают супергидрофобные материалы, материалы с эффектом памяти, а также магнитные жидкости и другие новые материалы. Дети наглядно видят, как эффекты, работающие на наноуровне, проявляют себя на макроуровне", — продолжает Мельников.

В каком-то смысле "Наночемодан" и "Наночемодан 2.0" можно назвать идеологическими наследниками для советского "Юного Химика", набора реактивов, который появился на прилавках магазинов в середине 1970 годов и привлек многих школьников к изучению химии и других точных наук.

Как подчеркнул Александр Селянин, генеральный директор школьной лиги "Роснано",  "Наночемодан", отвечая духу времени, абсолютно безопасен для детей и в нем нет ничего, что можно было бы использовать для создания самодельной взрывчатки и других опасных веществ и конструкций, из-за которых "Юный Химик" стал особенно известным.

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© Fotolia/ ktsdesign
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Мельников добавляет, что наночемодан разрабатывался с учетом возможностей и школьников, и учителей – в нем нет ничего такого, что потребовало бы сверхвысокой квалификации от взрослых и детей-олимпиадников. Кроме того, эксперты школьной лиги постоянно взаимодействуют с учителями, особенно преподавателями в деревнях и небольших городах, и помогают им обучиться работе с чемоданом.

Еще одна отличительная особенность чемодана – он включает в себя не только эксперименты, но и игры, простые задачки и тесты на эрудицию. К примеру, в нем есть своеобразный гибрид крестиков-ноликов и "своей игры", при игре в который школьники должны или ответить на вопросы о нанотехнологиях, или решить несколько простых задач, или же провести опыты с содержимым чемодана для того, чтобы заслужить право поставить крестик или нолик на игровом поле.

© ФИОП "Роснано"
Стэнд ФИОП "Роснано" на Московском международном салоне образования на ВДНХ

Если у учеников возникают сложности с определением ответа, использование планшетов, телефонов и других мобильных устройств не возбраняется, а поощряется. По мнению разработчиков чемодана, такой подход стимулирует школьников к поиску новых знаний и учит их искать информацию во всех доступных источниках.

Как отметил Андрей Тяглый, менеджер школьной лиги "Роснано" и ведущий демострационной игры в "нано"-крестики-нолики, природа науки сегодня такова, что карточки с вопросами быстро устаревают. Разработчики "Наночемодана" планируют регулярно выпускать обновления для этой игры, часть из которых будет бесплатной для участников лиги.

Цепи науки

Сам чемодан, по словам специалиста ФИОП, стоит около 75 тысяч рублей, а комплекта расходных материалов в нем хватит на год работы. Часть расходов, по словам Мельникова, приходится на сам фонд, но при этом школы так же вкладывают средства  и усилия в "Наночемодан" и другие образовательные проекты "Роснано".

"С финансовой точки зрения ситуацию можно описать как игру в оба ворота. Естественно, что часть средств выделяется фондом, но мы же не можем просто раздать всем деньги, сказать "до свидания" и распрощаться. Школы принимают на себя определенные обязательства по развитию естественно-научной компоненты в их учебной программе. В некоторых школах даже есть специальная ставка для человека, который взаимодействует и координируется с нами", — объясняет Мельников.

Телескоп на фоне звездного неба
© Fotolia/ anry196411
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По его словам, фонд помогает школам не финансово, как гранты Министерства образования, а материально, снабжая их материалами и помогая учителям повышать квалификацию и искать новые пути по привлечению школьников в науке.

Зачем все это нужно ФИОП и "Роснано"? Как отметил Мельников,  "Наночемодан" и прочие образовательные проекты фонда, существующие уже не один год, созданы с одной общей целью — выстроить четкую цепь связей между школами, вузами и предприятиями наноиндустрии.

"Чемодан – это лишь малая толика того, что мы делаем для того, чтобы реализовать эти планы. В нашей программе есть одна большая задача – каждая школа, участвующая в лиге, должна быть встроена в треугольник: школа — высокотехнологичное предприятие — региональный вуз. И в этом смысле часто доходит до смешного: учителя в некоторых школах не знают, что буквально черед дорогу у них есть предприятие наноиндустрии, или что их соседний институт готовит специалистов в области нанотехнологий. И мы открываем им глаза", — объясняет Мельников.

Александр Кулешов, ректор Сколтеха
© Skoltech
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Поэтому и Лига, и ФИОП активно пытаются подключать школы к созданию ресурсных центров Роснано на базе местных университетов и вузов,  где ученые помогают школам готовить детей к продолжению карьеры в области нанотехнологий. По мнению Мельникова, все элементы этих проектов, в том числе и "Наночемодан", уже помогли избавиться от части того негатива, который ассоциируется с нанотехнологиями в общественном сознании России.

"Я так скажу – наши проекты не просто помогут, но уже помогают популяризовать нанотехнологии на протяжении шести последних лет. Мы фактически воспитали поколение просвещенных детей,  которые не только знают, что такое нанотехнологии, но и где их делают, где изучают и где им можно научиться. Кроме того, эти дети приходят домой и объясняют родителям, к примеру, почему светодиоды лучше обычной или газоразрядной лампы, и продвигают нанотехнологии дальше в массы", — заключает Мельников.

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