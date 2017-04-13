МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила учредить национальную премию для женщин-ученых.

"На международном уровне меры по популяризации деятельности женщин-ученых предпринимаются. В частности, в рамках Программы ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО в 1998 году учреждена премия "Для женщин в науке", — сказала спикер в четверг на встрече с женщинами-представителями науки на тему "Открытый диалог с женщинами-учеными".

По словам Матвиенко, премии и стипендии для продолжения научной карьеры получили уже более 2,5 тысячи исследовательниц из 112 стран. В России программа реализуется с 2007 года и поддержку получили 95 женщин-исследователей.

"Необходимо подумать и об организации подобной национальной премии", — считает Матвиенко.

Она также отметила, что в условиях непростой международной обстановки огромное значение приобретает так называемая "народная дипломатия". И именно ученые часто выступают самыми эффективными посланниками мира, способствуют укреплению международного научного, гуманитарного сотрудничества.

"Думаю, нам следует рекомендовать правительству России, МИД в обязательном порядке включать женщин-ученых в состав официальных делегаций, направляемых за рубеж", — подчеркнула сенатор.

На предстоящем в следующем году Евразийском женском форуме, по ее мнению, стоит организовать отдельную дискуссионную площадку на тему роли женщин в науке. "Это послужит укреплению контактов между женщинами-учеными разных стран во имя мира и устойчивого развития", — заключила Матвиенко.