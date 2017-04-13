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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы НАСА доказали, что обитаемые "татуины" могут существовать

10:5613.04.2017
(обновлено: 11:03 13.04.2017)
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Так художник представил себе татуин Kepler-453
© Фото: Mark Garlick

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Планеты, подобные Татуину из "Звездных Войн", могут действительно поддерживать жизнь и даже не являться пустынями, как в эпопее Джорджа Лукаса, если они удалены от своих двух Солнц на идеальное расстояние, заявляют планетологи из НАСА.

"Все это означает, что двойные системы подобного рода являются отличными кандидатами для поисков обитаемых планет, несмотря на то, что подобные "Татуины" будут получать крайне разное количество света в разные времена суток", — рассказывает Макс Попп (Max Popp) из Принстонского университета (США).

Так называемые "татуины" – планеты, вращающиеся вокруг двух звезд – являются относительной редкостью. С момента открытия первой такой планеты, найденной телескопом "Кеплер" в 2011 году, было найдено всего 11 "татуинов" в девяти звездных системах. Ученые связывают их редкость с тем, что такие планеты крайне сложно видеть при помощи имеющихся сегодня телескопов.

Планета с двумя Солнцами глазами художника
© Фото: Mark A. Garlick
"Кеплер" нашел еще два "татуина" - планеты с двумя солнцами

Многие астрономы сегодня считают, что все "татуины" должны быть газовыми гигантами, так как формированию небольших и плотных каменистых планет будут мешать приливные силы светил, вокруг которых они вращаются. В пользу этого говорят данные по составу всех 11 татуинов. Только недавно британские астрономы нашли намеки на существование землеподобного Татуина в созвездии Змеи.

Попп и его коллеги выяснили, что луны этих планет-гигантов или пока не найденные аналоги "настоящего" Татуина из "Звездных Войн", изучая климат планеты Kepler-35b – одной из первых планет такого типа, найденной телескопом "Кеплер" в 2012 году.

Kepler-35b, как и все остальные "татуины", представляет собой аналог Сатурна, вращающийся вокруг обеих звезд по вытянутой орбите, совершая один виток за 130 дней. Он расположен слишком близко к светилам, далеко за пределами "зоны жизни", из-за чего жизнь на его спутниках вряд ли могла бы существовать.

Три протопланетных диска у звезды IRS 43
© Фото: Brinch et al./Astrophysical Journal Letters 2016
Астрономы открыли звезду с тремя планетными "роддомами"

Поэтому ученые "сдвинули" орбиту предполагаемого аналога Земли в сторону от звезд, поместив его на расстояние, на 10-20% большее дистанции между Землей и Солнцем. На таком расстоянии год на этой планете будет длиться около 340 или 380 дней, в зависимости от текущего орбитального цикла (на движение этой планеты будут очень сильно влиять притяжение звезд).

Как показали расчеты команды Поппа, гипотетический "Татуин" на таком расстоянии от светил будет обладать достаточно стабильным, хотя и очень переменчивым климатом — среднегодовые температуры могут меняться на 1-2 градуса на ней в зависимости от времени года. В принципе, она могла бы поддерживать жизнь, хотя при этом ее климат был бы достаточно холодным. В небесах подобного "Татуина", как отмечают ученые, должно присутствовать меньше облаков, чем на Земле, что важно в контексте изучения их атмосферы и оценки обитаемости.

Так художник представил себе каменистую планету - Татуин в созвездии Змеи
© Фото: Mark Garlick, UCL, University of Warwick and University of Sheffield
Астрономы нашли первые намеки на существование землеподобных "Татуинов"

Что интересно, большая часть таких планет, расположенных в дальней части "зоны жизни" у двойных звезд, скорее всего, обладает пустынным или просто засушливым климатом из-за таких колебаний и небольшого количества воды в воздухе. Поэтому можно говорить о том, что вероятность открытия "полноценного" аналога Татуина с его пустынями и проблемами с водой является довольно высокой.

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РИА Наука
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