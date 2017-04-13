Ученые рассказали, как можно снизить риск заболевания инсультом

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ученые из Йельского университета выяснили, что отказ от употребления в пищу продуктов с высоким содержанием трансжиров позволяет снизить риск возникновения инсульта и сердечного приступа, сообщается на официальном сайте университета.

Такие выводы были сделаны исследователями на основе изучения статистики, отражающей госпитализацию людей в штате Нью-Йорк за период с 2002 по 2013 года. В тех местностях, где люди ограничили употребление трансжиров, число пациентов с сердечным приступом и инсультом сократилось на шесть процентов.

"Исключение из рациона трансжиров может значительно снизить риск возникновения инсульта и сердечного приступа… Запрет на государственном уровне на трансжиры может стать настоящей победой для миллионов людей", — заявил один из авторов исследования.

Трансжиры, содержащиеся в чипсах, крекерах, жареной пище и хлебобулочных изделиях, считаются весьма опасными, поэтому многие организации здравоохранения, включая ВОЗ, рекомендуют полностью отказаться от продуктов с этими жирами. Американские власти предпринимают попытки сократить употребление населением в пищу трансжиров.