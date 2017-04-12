Ученые выяснили, почему развязываются шнурки

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ученые из Университета Беркли, штат Калифорния, провели исследование, в ходе которого выяснили, почему шнурки на кроссовках так часто развязываются. Результаты эксперимента опубликованы на сайте научного центра.

Группа физиков изучила замедленную запись движений стопы на беговой дорожке и с помощью датчиков измерила динамическую нагрузку, которой подвергается шнуровка. Оказалось, что удары ноги о землю во время бега ослабляют узел, а сила инерции тянет петли в разные стороны, в результате чего шнурки развязываются.

По мнению физиков, точное описание этого процесса поможет разобраться в особенностях механики узловых конструкций, встречающихся как в макро-, так и в микромире (например, спирали ДНК).