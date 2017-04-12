В Крыму на месте будущей трассы "Таврида" нашли древние могильники

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости, Максим Грознов. Археологи, которые проводят обследование территорий, где пройдет будущая трасса "Таврида" и автоподходы к мосту через Керченский пролив в Крыму, обнаружили возле Керчи памятники истории, среди которых античный могильный комплекс и крепостные сооружения, сообщает пресс-служба минтранса Республики Крым.

Местность, по которой пройдет автоподход к мосту и трасса "Таврида", обследуется специалистами Института археологии РАН. Их задача – обнаружить и сохранить памятники истории, которые могут быть найдены на территории, где пройдет дорога.

"Специалисты обследуют участок Тиритакского вала – одной из оборонительных линий восточной части Боспорского царства (на территории современной Керчи — ред.). Уже открыта обширная площадь этого сооружения, впервые детально изучается его конструкция. Археологи раскопали крепиду – подпорную стену вала из земли и камня, а также глубокий ров. Предположительно, изучаемый участок вала датируется IV-III веками до нашей эры", — сообщили в минтрансе.

Только после того, как археологи завершают работу на очередном участке, он передается рабочим для производства строительно-монтажных работ. Археологические исследования проводятся одновременно на нескольких участках. Так, в другом месте у Керчи найдено несколько античных захоронений.

"На другом участке археологи обследуют древний могильный комплекс, в котором несколько погребений. Они относятся к разному времени античной истории Боспора. Археологические раскопки продлятся еще около двух месяцев", — отметили в ведомстве.

В феврале глава Росавтодора Роман Старовойт и глава Республики Крым Сергей Аксенов дали старт строительству автоподхода к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова. Генеральный подрядчик строительства автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова — петербургское АО "ВАД". Эта же фирма является генеральным подрядчиком строительства федеральной автомобильной трассы "Таврида", которая соединит автоподход с основными городами полуострова.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.