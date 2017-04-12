Роскосмос хочет довести число спутников на орбите до 164 к 2025 году

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Роскосмос ставит задачу довести количество спутников на орбите до 164 к 2025 году, более 200 — к 2030 году, заявил глава корпорации Игорь Комаров.

"Для обеспечения дальнейшего стратегического развития госкорпорации в соответствии с утвержденной стратегией развития на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года перед нами ставится задача довести состав орбитальной группировки до штатного для каждой системы и комплекса, который полностью позволит обеспечить задачи, до 164 космический аппаратов в 2025 году; более 200 — в 2030 году", — сказал Комаров на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Комарова, по состоянию на конец 2016 года орбитальная группировка космических аппаратов составляла 141 аппарат.

Комаров добавил, что Роскосмос в рамках стратегии планирует решить серьезную задачу по повышению коммерциализации космических услуг, а также увеличить долю коммерческой выручки в объемах мирового доступного рынка космических услуг с 4,8 до 10%.

"Достижение таких показателей невозможно без активного развития ракетно-космической промышленности, мы ставим задачу обеспечения роста производительности труда в 3,3 раза, серьезно провести модернизацию и активизацию парка оборудования и мощностей, с тем чтобы увеличить долю оборудования возрастом до 10 лет до 56%", — сообщил Комаров.

Комаров отметил, что Роскосмос ставит задачу довести долю успешных пусков космических аппаратов к 2025 до 99%.