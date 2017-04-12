В мае начнется конкурс разработки программ для управления роботом Федором

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Фонд перспективных исследований совместно с Минобрнауки в мае будут принимать заявки на открытый конкурс по разработке программного обеспечения автономного управления человекоподобным роботом Федором, который полетит в космос в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

"Фонд перспективных исследований совместно с Минобрнауки России запустят 1 мая открытый конкурс по разработке программного обеспечения автономного управления антропоморфным роботом. Участниками конкурса смогут стать студенты, магистранты, аспиранты, научные сотрудники и преподаватели российских вузов, а также сформированные из них творческие коллективы", — сказал Григорьев.

По его словам, для реализации новых функциональных возможностей созданного андроида крайне важно совершенствовать его программное обеспечение, искать новые подходы к созданию алгоритмов автономного управления антропоморфным роботом.

"Конкурс будет проводиться в три этапа, в рамках финального этапа созданное конкурсантами программное обеспечение будет загружено непосредственно в систему управления Федора. В ближайшее время дополнительная информация по конкурсу будет размещена на сайтах ФПИ и Минобрнауки", — пояснил собеседник агентства.

Как пояснили в фонде, победители конкурса, который завершится 28 февраля 2018 года, получат право заключения с ФПИ соглашения о сотрудничестве в сфере разработки программного обеспечения для антропоморфных робототехнических систем.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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