В мае начнется конкурс разработки программ для управления роботом Федором

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Фонд перспективных исследований совместно с Минобрнауки в мае будут принимать заявки на открытый конкурс по разработке программного обеспечения автономного управления человекоподобным роботом Федором, который полетит в космос в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.
По его словам, для реализации новых функциональных возможностей созданного андроида крайне важно совершенствовать его программное обеспечение, искать новые подходы к созданию алгоритмов автономного управления антропоморфным роботом.
"Конкурс будет проводиться в три этапа, в рамках финального этапа созданное конкурсантами программное обеспечение будет загружено непосредственно в систему управления Федора. В ближайшее время дополнительная информация по конкурсу будет размещена на сайтах ФПИ и Минобрнауки", — пояснил собеседник агентства.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
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