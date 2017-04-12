Комплекс ВКС в Евпатории примет участие в научной работе "Роскосмоса" и РАН

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Отдельный командно-измерительный комплекс (ОКИК) главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России в Евпатории примет участие в научной деятельности "Роскосмоса" и Российской академии наук, сообщил командир ОКИК полковник Роман Винокуров.
Он отметил, что ОКИК в Евпатории в составе главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова ВКС России выполняет масштабную космическую работу.
"Перед нами стоят задачи по управлению орбитальной группировкой космических аппаратов военного и двойного назначения, то есть практически по всему спектру космических аппаратов Российской Федерации. Сюда же входит и оценка параметров навигационного поля, которое создает глобальная навигационная система ГЛОНАСС", — уточнил командир ОКИК.