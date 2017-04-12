Робота Федора начали готовить к полету в космос в 2021 году

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Человекоподобного робота Федора начали готовить к полету в космос в 2021 году на новом российском космическом корабле "Федерация", заявил в интервью РИА Новости директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

"Недавно действительно принято решение, что в 2021 году Федор выведет на орбиту новый российский космический корабль "Федерация", поэтому в настоящее время разрабатывается защита систем робота от радиации, отрабатывается бесперебойная работа двигателей, механики и электроники в условиях вакуума, резких перепадов температуры и почти полного отсутствия гравитации", — сказал Григорьев.

По его словам, в этих целях, а также для разработки перспективных моделей робототехнических систем, предназначенных для работы в космосе, ФПИ на базе одного из научно-технологических центров ракетно-космической корпорации "Энергия" создана специализированная рабочая группа.

"Ведутся исследовательские работы как по адаптации андроида для участия в полете перспективного пилотируемого корабля "Федерация", так и по созданию специализированной версии робота для космических нужд, а также по созданию других перспективных роботов для космоса", — добавил Григорьев.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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