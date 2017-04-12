Робот Федор поможет космонавтам работать в открытом космосе
11:2712.04.2017
(обновлено: 12:05 12.04.2017)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Человекоподобный робот Федор, который полетит в космос в 2021 году на новом космическом корабле "Федерация", будет помогать космонавтам работать в открытом космосе и обслуживать станцию, заявил в интервью РИА Новости директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.
"Предполагается, что на околоземной орбите андроид будет использоваться для оказания помощи космонавтам во время работ в открытом космосе. Продолжительность его функционирования в открытом космосе не будет ограничена физиологическими возможностями человека, работающего в скафандре", — сказал Григорьев.
Кроме того, робот также сможет выполнять сервисные работы на орбитальной станции во время отсутствия на ней людей.
"В перспективе Федор сможет полностью заменить их в этой деятельности, что существенно минимизирует риск для жизни космонавтов. Кроме того, это позволит получить ценный научный опыт и выйти на новый уровень развития робототехнических систем для космоса", — добавил собеседник агентства.
Антропоморфный робот "Федор"
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
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Успешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.
На эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».
Новый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.
В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
В космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.
В различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).
Возможно, что иллюминаторы космических кораблей будущего будут изготовлены из искусственных сапфиров (монокристалических корундов). Этот материал получают из особо чистого оксида алюминия. По прочности он сопоставим со сталью.
Из-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.
Цель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.
Первый полёт «Федерации» ожидается в 2021 году. «Федерация» будет доставлять космонавтов и грузы к МКС и на лунную орбиту. В дальнейшем этот корабль должен стать участником полета на Луну и к астероидам.