Робот Федор поможет космонавтам работать в открытом космосе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Человекоподобный робот Федор, который полетит в космос в 2021 году на новом космическом корабле "Федерация", будет помогать космонавтам работать в открытом космосе и обслуживать станцию, заявил в интервью РИА Новости директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

"Предполагается, что на околоземной орбите андроид будет использоваться для оказания помощи космонавтам во время работ в открытом космосе. Продолжительность его функционирования в открытом космосе не будет ограничена физиологическими возможностями человека, работающего в скафандре", — сказал Григорьев.

Кроме того, робот также сможет выполнять сервисные работы на орбитальной станции во время отсутствия на ней людей.

"В перспективе Федор сможет полностью заменить их в этой деятельности, что существенно минимизирует риск для жизни космонавтов. Кроме того, это позволит получить ценный научный опыт и выйти на новый уровень развития робототехнических систем для космоса", — добавил собеседник агентства.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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