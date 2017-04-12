Россия проведет восемь космических пусков к МКС в 2017-2018 годах

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия в период с 2017 по 2018 годы проведет четыре пилотируемых и четыре грузовых космических пуска, заявил в среду глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Юрий Лончаков.

"По программе полетов у нас запланировано на 2017-2018 годы четыре пилотируемых космических пуска и четыре пуска грузовых кораблей. С 2019 года мы переходим на двухстартовую схему, потому что американские коллеги начинают эксплуатировать американскую транспортную систему", — сказал он, выступая в Совете Федерации.