Ученые из СВФУ изобрели чип для экспресс-выявления генетических заболеваний

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Генетики Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) изобрели чип по экспресс-выявлению пяти наследственных заболеваний, распространенных в Якутии, сообщает пресс-служба вуза.

"В учебно-научной лаборатории "Геномная медицина" СВФУ утверждают, что инновационная авторская методика позволяет получить результат всего за четыре часа по пяти наследственным заболеваниям, которые наиболее распространены среди населения Якутии. Как рассказывает научный сотрудник лаборатории СВФУ Мира Саввина, раньше для выявления каждого заболевания требовалось отдельное тестирование и во много раз больше времени", — говорится в сообщении.

По ее словам, биочип представляет из себя стеклянный слайд, на который нанесены генетические маркеры.

Он включает диагностику мутаций характерных для якутов, вызывающих такие заболевания, как 3М синдром-синдром низкорослости, SOPH синдром, тирозинемию, метгемоглобинемию и врожденную несиндромальную глухоту.

Сбор базы наследственных мутаций коренного населения Якутии осуществлялся якутскими генетиками более десяти лет. Работа над самим чипом заняла три года и прошла в рамках освоения гранта Федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России".

"В планах — после получения всей патентной документации внедрить новые технологии в массовую диагностику, чтобы каждый желающий мог обратиться в лабораторию и проверить свой генетический фон на принцип носительства", – говорит Саввина.