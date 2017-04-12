Терешкова: День космонавтики - это день триумфа науки

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. День космонавтики — это особенный день для России, которая празднует его особенно ярко, это день триумфа науки, всех, кто трудится в космической отрасли и для тех, кто знает, что невозможное – возможно, считает первая в мире женщина-космонавт, представитель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валентина Терешкова.

День космонавтики, посвященный первому полету человека в космос, отмечается ежегодно 12 апреля. Ровно 56 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества орбитальный облет Земли. Полет продлился 1 час и 48 минут. Спустя год указом президиума Верховного Совета СССР эта дата была установлена как День космонавтики, а 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генасамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

"День космонавтики – это международный праздник, но, конечно, наиболее ярко он отмечается в нашей стране. 12 апреля – это день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли, для тех, кто знает, что невозможное – возможно. Я поздравляю всех космонавтов, ученых и всех граждан нашей страны с этим замечательным праздником!", — цитирует пресс-служба ОНФ слова Терешковой.

Гагарин, отметила Терешкова, "простой русский парень", как он сам говорил о себе, "впервые в истории человечества перешагнул грань возможного и облетел Землю на своем корабле". "Это не только его личная победа, но и достижение большого количества ученых, испытателей, руководителей разных уровней. Вся страна работала как единый организм для того, чтобы мечта миллионов людей стала реальностью", — заключила первая в мире женщина-космонавт.