Российские ученые удешевили добычу золота почти в два раза

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Химики из России и их китайские коллеги разработали новую методику извлечения золота из руды, которая позволяет снизить себестоимость драгоценного металла на 30-40%, сообщает пресс-служба НИТУ "МИСиС".

"На возможность внедрения нашей технологии в производство будет влиять стоимость унции золота. Конечно, есть еще более эффективные технологии, извлекающие почти все золото из руды, но они требуют колоссальных расходов, поэтому их внедрение нецелесообразно даже сейчас. С помощью нашей технологии мы получаем 85-90% — это стандартная и наиболее приемлемая цифра", — пояснил профессор Вадим Тарасов.

Вопреки многовековым представлениям о том, как добывается золото, сегодня большую часть этого драгоценного металла извлекают из Земли не в виде самородков или золотого песка, как это было в 19 веке и в более ранние исторические периоды, а путем химической переработки медных и других руд, в которых содержится золото.

Металл напрямую извлекают из пород при помощи воды и соединений циановой кислоты, легко соединяющейся с золотом. Подобная методика позволяет забирать почти все золото из руды, однако процесс этот, как отмечает пресс-служба университета, крайне неторопливый и дорогой – он занимает как минимум 100-120 часов, а унция золота (30 грамм металла), полученная таким образом, будет стоить около 800 долларов США.

Химики из НИТУ "МИСиС" и их китайские коллеги из горнорудных предприятий разработали новую технологию извлечения золота, которая сокращает расходы на 30-40%. Она основывается на применении не только соединений циановой кислоты для извлечения золота из породы, но и аммиака.

Эта технология работает в четыре-восемь раз быстрее классического метода, а также гораздо меньше подвержена воздействию нежелательных примесей, таких как медь, рассказывают ученые. Благодаря этому горнодобытчики будут тратить гораздо меньше усилий и ресурсов на очистку золота от меди, чем раньше.

Эту методику добычи золота, как сообщает пресс-служба вуза, уже проверили на одном из золоторудных месторождений в Таджикистане, где золотоносная руда содержит большое количество меди. По словам ученых, российская технология справилась с задачей отделения меди от золота, чего не удавалось достичь западным методикам извлечения металла из пород, и примерно в 5 раз сократила время, которое необходимо потратить на обработку руды.

По оценкам ученых НИТУ "МИСиС", применение данного метода возможно на всех рудных месторождениях в России. Кроме того, как отмечает Тарасов, эту же технологию можно использовать для "добычи" золота из дефектной электроники и отработавшей свое компьютерной техники.