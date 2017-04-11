"Роскосмос" назвал решение сократить экипаж россиян на МКС правильным

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Решение временно сократить экипаж россиян на МКС с трех до двух человек абсолютно правильное, заявил глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.

На 20 апреля намечен старт первого сокращенного российского экипажа МКС: вместо трех россиян будут временно летать двое.

"Это абсолютно правильное решение. И, по-хорошему, его надо было принимать еще раньше. Потому что много нареканий связано с загрузкой МКС, с обеспечением программы экспериментов, с их эффективностью", — сказал Комаров в интервью "Российской газете".

По его словам, этому решению были посвящены отдельные обсуждения в правительстве и на совещании у президента.

"Я могу точно и ответственно сказать, что сокращение с трех до двух человек на МКС российского экипажа не повлияет на ведение экспериментов. Более того, благодаря этому мы можем решить многие вопросы: с одной стороны, финансовые, а с другой — закрытие проблем РКК "Энергия" по взаимоотношениям с компанией Boeig и другие", — заключил глава "Роскосмоса".