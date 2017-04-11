Финансирование программы развития космодромов сократили до 500 млрд рублей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Финансирование Федеральной целевой программы развития космодромов сократилась до 500 миллиардов рублей, рассказал генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров в интервью "Российской газете".

"Мы серьезно оптимизировали расходы, и сейчас сумма составляет немногим более 500 миллиардов рублей", — сказал он.

Федеральная целевая программа подразумевает создание новой и поддержание существующей инфраструктуры космодромов Плесецк, Байконур и Восточный.

Ранее директор филиала "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) — космодром Восточный Игорь Светлов говорил, что сокращение целевой программы не повлияет на темпы строительства и сроки сдачи второй очереди космодрома Восточный и стартового комплекса "Ангара".

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.