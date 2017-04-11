Ученые раскрыли корни загадочной эпидемии "слоновой болезни" в Уганде

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Загадочная "слоновая болезнь", уродующая ноги многих жителей Уганды, распространилась по востоку Африки не из-за паразитических червей, а из-за привычки многих жителей региона ходить босиком по вулканическому пеплу, заявляют ученые в статье, опубликованной в American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

"Люди могут страдать от этой неинфекционной болезни, подокониоза, на протяжении десятилетий, прежде чем они начнут замечать, что у них развивается "слоновая болезнь". Похоже, что многие жители западной Уганды страдали от подобных проблем на протяжении более 30 лет, прежде чем на них обратили внимание медики", — рассказывает Кристина Кихембо (Christine Kihembo), сотрудник Министерства здравоохранения Уганды.

Многие жители стран Африки страдают от так называемой "слоновой болезни" – тяжелой болезни ног, при развитии которой кожа и подкожная клетчатка начинают разрастаться, вырастая до гигантских размеров. Причиной ее развития, как правило, является заражение нематодами вида Brugia malayi или Wuchereria bancrofti. Эти черви проникают в лимфатическую систему и закупоривают ее сосуды, вызывая отеки и прочие аномалии, приводящие к разрастанию кожи и костей.

Два года назад, как рассказывает Кихембо, медики Уганды столкнулись с загадочной эпидемией "слоновой болезни" на западе страны, где люди раньше никогда не страдали от подобных паразитических инфекций. Изучая образцы тканей и лимфатической жидкости больных, ученые с удивлением обнаружили, что паразитов в их теле не было. Этот странный случай привлек внимание ученых, попытавшихся раскрыть корни данной эпидемии.

Изучив более 50 случаев развития этой загадочной формы "слоновой болезни", Кихембо и ее коллеги пришли к неожиданному выводу – ее возбудителем были не черви или другие паразитические существа, а местные вулканы, по выбросам которых жители охваченных эпидемией деревень ходили много лет босиком.

Дело в том, что пепел вулканов часто содержит в себе микроскопические кристаллы, спокойно проникающие через кожу и вызывающие микро-воспаления. Серии подобных воспалений приводят к образованию шрамов и постепенному зарастанию лимфатических сосудов, вызывая примерно те же последствия, что и заражение Brugia malayi или Wuchereria bancrofti.

Почему вспышка этой болезни началась только сейчас, а не в далеком прошлом? Как объясняют исследователи, в ее развитии отчасти виноват и человек – в середине 1960 годов леса, покрывавшие эти выбросы пепла, были вырублены поселенцами под поля для возделывания сельскохозяйственных культур.

Через несколько десятков лет начали появляться первые случаи "слоновой болезни", но никто не обращал на это внимания, так как подобные "вулканические" формы этого недуга никогда раньше не встречались в Уганде, а только в Эфиопии, где от таких проблем страдает около миллиона человек.

Для предотвращения дальнейшего распространения болезни ученые рекомендуют местным жителям пользоваться обувью при работе на полях и меньше верить местным колдунам и шаманам, которые считают, что эту болезнь вызывают экскременты слонов. Власти Уганды, как подчеркивает Кихембо, должны постоянно проводить кампании по информированию жителей о реальных причинах развития болезни и о том, как от нее защититься.