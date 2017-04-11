США
11.0411 апреля17:07МСК
USD56.96-0.43
EUR60.30-0.44
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли корни загадочной эпидемии "слоновой болезни" в Уганде

17:0011.04.2017
0750
Газетчик на улице столицы Уганды с новостями о вспышке Марбургской лихорадки. 6 октября 2014
© REUTERS/ James Akena

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Загадочная "слоновая болезнь", уродующая ноги многих жителей Уганды, распространилась по востоку Африки не из-за паразитических червей, а из-за привычки многих жителей региона ходить босиком по вулканическому пеплу, заявляют ученые в статье, опубликованной в American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

"Люди могут страдать от этой неинфекционной болезни, подокониоза, на протяжении десятилетий, прежде чем они начнут замечать, что у них развивается "слоновая болезнь". Похоже, что многие жители западной Уганды страдали от подобных проблем на протяжении более 30 лет, прежде чем на них обратили внимание медики", — рассказывает Кристина Кихембо (Christine Kihembo), сотрудник Министерства здравоохранения Уганды.

Многие жители стран Африки страдают от так называемой "слоновой болезни" – тяжелой болезни ног, при развитии которой кожа и подкожная клетчатка начинают разрастаться, вырастая до гигантских размеров. Причиной ее развития, как правило, является заражение нематодами вида Brugia malayi или Wuchereria bancrofti. Эти черви проникают в лимфатическую систему и закупоривают ее сосуды, вызывая отеки и прочие аномалии, приводящие к разрастанию кожи и костей.

Медицинская лаборатория
© Fotolia/ romaset
Биологи связали африканскую "зомби-болезнь" с червем-паразитом

Два года назад, как рассказывает Кихембо, медики Уганды столкнулись с загадочной эпидемией "слоновой болезни" на западе страны, где люди раньше никогда не страдали от подобных паразитических инфекций. Изучая образцы тканей и лимфатической жидкости больных, ученые с удивлением обнаружили, что паразитов в их теле не было. Этот странный случай привлек внимание ученых, попытавшихся раскрыть корни данной эпидемии.

Изучив более 50 случаев развития этой загадочной формы "слоновой болезни", Кихембо и ее коллеги пришли к неожиданному выводу – ее возбудителем были не черви или другие паразитические существа, а местные вулканы, по выбросам которых жители охваченных эпидемией деревень ходили много лет босиком.

Дело в том, что пепел вулканов часто содержит в себе микроскопические кристаллы, спокойно проникающие через кожу и вызывающие микро-воспаления. Серии подобных воспалений приводят к образованию шрамов и постепенному зарастанию лимфатических сосудов, вызывая примерно те же последствия, что и заражение Brugia malayi или Wuchereria bancrofti.

Возбудитель туберкулеза - бактерия Mycobacterium tuberculosis
© Фото: Public Domain
Туберкулез появился в Африке 70 тыс лет назад, выяснили ученые

Почему вспышка этой болезни началась только сейчас, а не в далеком прошлом? Как объясняют исследователи, в ее развитии отчасти виноват и человек – в середине 1960 годов леса, покрывавшие эти выбросы пепла, были вырублены поселенцами под поля для возделывания сельскохозяйственных культур.

Через несколько десятков лет начали появляться первые случаи "слоновой болезни", но никто не обращал на это внимания, так как подобные "вулканические" формы этого недуга никогда раньше не встречались в Уганде, а только в Эфиопии, где от таких проблем страдает около миллиона человек.

Для предотвращения дальнейшего распространения болезни ученые рекомендуют местным жителям пользоваться обувью при работе на полях и меньше верить местным колдунам и шаманам, которые считают, что эту болезнь вызывают экскременты слонов. Власти Уганды, как подчеркивает Кихембо, должны постоянно проводить кампании по информированию жителей о реальных причинах развития болезни и о том, как от нее защититься.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена