Зонд НАСА нашел "реки" из металлов в атмосфере Марса

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Новые данные с зонда MAVEN показывают, что в атмосфере Марса содержатся не только водород, углекислота и азот, но и своеобразные ленты из ионов металлов, попавших на красную планету вместе с микрометеоритами, сообщает НАСА.

"MAVEN впервые напрямую зафиксировал постоянное присутствие ионов металлов в ионосфере любой другой планеты, помимо Земли. Ионы металлов живут в атмосфере крайне долго, и за это время они успевают пройти большие расстояния под влиянием ветров и электрических полей. Это позволяет использовать их для наблюдений за потоками воздуха в ионосфере", — рассказывает Джозеф Гребовски (Joseph Grebowsky) из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда.

Как сегодня считают планетологи, в далеком прошлом, около четырех миллиардов лет назад, Марс был очень похож на Землю. Он обладал густой атмосферой, океанами из воды и достаточно мягким климатом, что делало его потенциально пригодным для зарождения жизни. Примерно через миллиард лет Марс превратился в безжизненную пустыню – его атмосфера улетучилась в космос, а запасы воды или испарились, или замерзли и были скрыты под песками красной планеты.

Почему это произошло? Сегодня ученые думают, что причиной всего этого было то, что у Марса, в отличие от Земли и Юпитера, нет своего собственного магнитного поля, или оно исчезло в первые несколько сотен миллионов лет его жизни. В результате этого частицы солнечного ветра, сталкивающиеся с атмосферой Марса, в буквальном смысле "ободрали" ее и лишили планету 99% ее запасов воздуха.

В 2013 году НАСА отправило к Марсу зонд MAVEN специально для раскрытия загадки того, когда и как исчезла атмосфера Марса, и поиска возможных причин этого катаклизма. Сразу после прибытия MAVEN к красной планете ученые начали фиксировать странные следы металлов и пыли в верхних слоях атмосферы, которые они не ожидали увидеть.

Как рассказывает Гребовски, изначально они считали источником этих материалов "хвост" кометы Сайдинг-Спринг, через который Марс пролетел в октябре 2014 года, однако последующие два года наблюдений показали, что ионы натрия, магния, железа и других металлов не собирались никуда исчезать. Это заставило ученых искать потенциальный источник данных веществ на Марсе и за его пределами.

Проанализировав данные, собранные MAVEN, научная команда НАСА пришла к выводу, что источником металлов являются марсианские микрометеориты, постоянно сгорающие в атмосфере Марса. Они содержат в себе небольшие количества различных металлов, которые ионизируются при сгорании метеорита и продолжают парить в ионосфере Марса на протяжении очень долгого времени.

Как полагают ученые, схожие процессы должны происходить и в атмосферах других планет Солнечной системы. Этот фактор, по словам планетологов, следует учитывать при создании спускаемых аппаратов, так как подобный слой металлов в атмосфере может мешать работе систем связи с Землей или зондами на орбите.

Что интересно, эти ионы, в отличие от их собратьев на Земле, организованы в красивые слои только в определенных частях марсианской атмосферы, расположенных над теми регионами Марса, в породах которых сохранились остатки первичного магнитного поля красной планеты. Сейчас ученые исследуют эти различия между Землей и Марсом, пытаясь понять, как они могут влиять на процесс испарения марсианской атмосферы.