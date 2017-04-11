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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: самый популярный "клубный" наркотик Запада вызывает слепоту

12:4411.04.2017
011664
Ночной клуб
© Fotolia/ DWP

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Так называемые попперсы, популярные клубные и уличные наркотики и афродизиаки, оказались опасными для здоровья их потребителей из-за того, что их действующее вещество разрушает сетчатку глаза, заявляют ученые  в статье, опубликованной в British Journal of Ophthalmology.

"Вполне возможно, что прекращение приема попперсов остановит процесс повреждения сетчатки, но симптомы будут беспокоить человека еще долго, и мы совершенно ничего не знаем о том, как влияют новые виды этих наркотиков на глаза человека. По этой причине, как нам кажется, стоит пересмотреть тот уровень риска, который сегодня присвоен этим препаратам", — заявляют Марк Бэрон (Mark Baron) из университета Линкольна (Великобритания) и его коллеги.

Попперсы являются одними из самых популярных и доступных наркотиков и возбуждающих средств в "уличной" и "клубной" среде в Великобритании и в других странах Запада. Как и многие другие полулегальные наркотические средства, они появились в начале 20 века в качестве средства от болезней сердца и сосудов и противоядия от отравления цианидами, и лишь потом они стали использоваться в немедицинских целях.

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Их ключевым компонентом являются так называемые алкил-нитрилы – соединения оксида азота и спиртов, легко испаряющиеся при контакте с воздухом. В отличие от других наркотиков, они действуют не на мозг, а на сосуды, расширяя их и оказывая расслабляющее действие. По этой причине попперсы пока не запрещены законом и могут легально продаваться в магазинах, несмотря на неоднократные попытки их запретить.

Как рассказывает Бэрон, в 2006 году производители таких средств были вынуждены перейти на новое вещество, изопропилнитрит, так как "оригинальные" попперсы на базе изобутилнитрита были запрещены из-за того, что они вызывают рак. Примерно в это же время среди наркоманов и лечащих их медиков начали распространяться слухи о том, что новые виды попперсов вызывают проблемы со зрением.

Расследуя эти рассказы, Бэрон и его коллеги наладили контакты с 12 любителями попперсов, часть из которых испытывала подобные проблемы, и всесторонне изучила состояние их глаз и сетчатки. Параллельно ученые проанализировали химический состав тех марок наркотика, который употребляли их подопечные, пытаясь понять, что именно вызывало негативные эффекты – сами алкил-нитрилы или какие-то "вкусовые" добавки.

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Как оказалось, проблемы со зрением испытывали только те британцы, которые употребляли попперсы на базе изопропилнитрита. Его вдыхание, судя по всему, приводит к появлению "мертвых пятен" на сетчатке и другим масштабным нарушениям в ее работе, которые в конечном итоге привели бы к развитию слепоты, если бы подопечные Бэрона не отказались от приема этих средств.

Пока ученые не знают, почему это происходит, однако они полагают, что попперсы убивают клетки сетчатки, стимулируя синтез оксида азота внутри них, большие количества которого являются токсичными для фоторецепторов. Проверить это можно будет только в ходе дальнейших экспериментов с участием животных.

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До получения этих результатов ученые призывают производителей попперсов прекратить использовать изопропилнитрит, а правительство Великобритании – подумать над тем, стоит ли запретить свободную продажу подобных средств, так как они не являются безопасными для здоровья их потребителей.

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