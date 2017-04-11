Ученые выяснили, почему оливковое масло полезно для здоровья

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Эксперименты на мышах показали, что оливковое масло первого отжима содержит в себе антиоксидант гидрокситирозол, улучшающий работу инсулина и помогающий организму бороться с ожирением и болезнями печени, говорится в статье, опубликованной в журнале Lipids in Health and Disease.

"Гидрокситирозол – полифенольное соединение, содержащееся в свежем оливковом масле первого отжима. Он обладает антиоксидантными свойствами и может играть ключевую роль в полезности оливкового масла для здоровья. Наши эксперименты показали, что это вещество защитило печень мышей, питающихся высококалорийной и жирной диетой, от повреждений и развития жировой болезни печени", — заявил Родриго Валенсуэла (Rodrigo Valenzuela) из университета Чили в Сантъяго.

Оливковое масло традиционно считается одним из самых полезных компонентов средиземноморской диеты. За последние годы ученые обнаружили, что добавление оливкового масла в рацион заметно снижает вероятность развития рака груди у женщин и других злокачественных опухолей, а также нашли в масле особые соединения жирных кислот, которые защитили организм мышей от смертельных доз радиации.

Валенсуэла и его коллеги выяснили, какой именно компонент оливкового масла делает его полезным для здоровья человека, наблюдая за тем, как мыши, питающиеся чрезвычайно жирной и высококалорийной диетой, реагировали на добавление различных молекул из масла в их рацион.

Как обнаружили ученые, появление даже сверхмалых доз гидрокситирозола в кормушках мышей, на долю жира в чьем рационе приходилось больше 60% от общего числа калорий, стабилизировало их состояние и заметно улучшало их самочувствие. Это проявлялось в том, что печень и другие органы грызунов начинали лучше реагировать на инсулин и активнее перерабатывать опасные для здоровья предельные жирные кислоты в полезные непредельные кислоты.

По словам Валенсуэлы, обычно подобные реакции замедляются в организме людей, страдающих от ожирения и питающихся жирной пищей, в результате чего их печень, поджелудочная железа и многие другие органы в буквальном смысле зарастают жиром. Оливковое масло, как показывают эксперименты ученых, позволяет избежать этого при приеме даже в небольших количествах.

Вдобавок к этому, в организме мышей, принимавших антиоксидант из масла, снизился уровень "вредного" холестерина, а концентрация полезной версии холестерина не поменялась, что также благотворно сказалось на здоровье грызунов.

Все это, как считает Валенсуэла, говорит о полезности оливкового масла, однако он подчеркивает, что пока не стоит бежать в магазин и закупаться промышленными количествами этого продукта средиземноморской кулинарии. Пока не понятно, влияет ли масло и гидрокситирозол так же сильно на человека, и какие дозы этого вещества будут безопасными для нас.