Сибирские ученые создадут перспективный "тяжелый" авиадвигатель ПД-35

НОВОСИБИРСК, 11 апр — РИА Новости. Ученые институтов СО РАН составили программу разработки научных основ для создания нового перспективного авиадвигателя ПД-35 для больших широкофюзеляжных самолетов, сообщил журналистам во вторник директор Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Александр Шиплюк.

Со ссылкой на генконструктора пермского АО "ОДК-Авиадвигатель" Александра Иноземцева он пояснил, что программа создания нового двигателя ПД-35 на 35 тонн тяги для больших широкофюзеляжных самолетов рассчитана на 10 лет. Ее стоимость — 180 миллиардов рублей. О том, что новый "тяжелый" авиадвигатель на 35 тонн тяги должен появиться в России к 2025 году, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в декабре 2016 года.

"Уже составлена программа разработки научных основ для создания такого двигателя со стороны институтов СО РАН, ее руководитель — академик Василий Фомин. Наш институт в этом активно участвует. Сейчас идет две работы по этому двигателю", — сказал Шиплюк.

По его словам, одна из научных работ посвящена созданию антиобледенительных систем, и для этого нужны экспериментальные установки. "Работу по созданию такой небольшой аэроклиматической установки для Пермского пилотехнического университета мы уже начали. Разрабатываем технический проект и в течение трех лет должны будем ее создать", — сказал он.