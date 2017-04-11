Сибирские ученые создадут перспективный "тяжелый" авиадвигатель ПД-35

НОВОСИБИРСК, 11 апр — РИА Новости. Ученые институтов СО РАН составили программу разработки научных основ для создания нового перспективного авиадвигателя ПД-35 для больших широкофюзеляжных самолетов, сообщил журналистам во вторник директор Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Александр Шиплюк.
"Уже составлена программа разработки научных основ для создания такого двигателя со стороны институтов СО РАН, ее руководитель — академик Василий Фомин. Наш институт в этом активно участвует. Сейчас идет две работы по этому двигателю", — сказал Шиплюк.
По его словам, одна из научных работ посвящена созданию антиобледенительных систем, и для этого нужны экспериментальные установки. "Работу по созданию такой небольшой аэроклиматической установки для Пермского пилотехнического университета мы уже начали. Разрабатываем технический проект и в течение трех лет должны будем ее создать", — сказал он.