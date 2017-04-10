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РИА Наука
РИА Наука

Ученые открыли "центр честности" в мозге

22:0010.04.2017
(обновлено: 22:12 10.04.2017)
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Пачка денег
© Fotolia/ SemA

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Швейцарские и американские нейрофизиологи открыли особую зону коры мозга, стимуляция которой заставляет человека вести себя честнее, чем он привык, говорится в журнале PNAS.

"Что интересно, наше исследование показало, что стимуляция мозга уменьшала желание сжульничать только среди тех добровольцев, в сознании которых существовал моральный конфликт между их действиями и принципами. Те люди, которые не испытывали подобных моральных терзаний, никак не реагировали на стимуляцию и максимизировали свои барыши", — рассказывает Кристиан Рафф (Christian Ruff) из университета Цюриха (Швейцария).

Человеческий мозг, архивное фото
© Fotolia/ adimas
Ученые: стимуляция мозга может заставить человека следовать соцнормам
Рафф и его коллеги уже несколько лет пытаются понять, какие участки коры и глубинных слоев мозга человека отвечают за различные формы социального или асоциального поведения. К примеру, в 2013 году они выяснили, что определенный участок в префронтальной коре мозга является своеобразным "центром послушания", стимуляция которого заставляет человека подчиняться социальным нормам. 

В новой работе ученые предложили добровольцам сыграть в азартную игру, изобретенную специально для проверки честности. Ее участники бросали обычный игральный кубик десять раз и говорили экспериментаторам, какие цифры им выпали. В это же самое время на мониторе выводилась выигрышная комбинация из трех цифр, при выпадении любой из которых ученые выплачивали по девять франков игроку.

Ни ученые, ни другие участники эксперимента не могли видеть, какие комбинации удавалось выбить, что оставляло огромный простор для жульничества. Соответственно, нечестные игроки могли безбоязненно сообщать о том, что им почти всегда выпадали выигрышные варианты, а ученые делали вид, что ничего не замечают.

На самом деле, факт жульничества установить было не сложно – при честной игре число верных ответов всегда приближалось к пяти в соответствии с законами статистики. Если этот показатель отклонялся в сторону больших чисел, это всегда означало, что игрок жульничает. 

Доброволец проходит сеанс электростимуляции мозга, одновременно решая задачи в уме
© Фото: Snowball et al. / Current Biology
Стимуляция мозга заставила британцев считать в два раза быстрее

Наблюдая за активностью нескольких таких "жуликов" и честных игроков, ученые обнаружили, что в верхней и правой части префронтальной коры (DLPFC) есть особая зона, включавшаяся в тот момент, когда человек принимал решение действовать честно. Открыв ее, команда Раффа решила проверить, что произойдет, если стимулировать ее при помощи электрического тока или же, наоборот, подавить ее активность.

Как показал этот эксперимент, добровольцы становились гораздо честнее после стимуляции этого участка – в среднем, они начинали говорить о 5-6 удачных бросках кубика, а не о 7-8, как это происходило до начала "терапии". Это, правда, не касалось самых закоренелых "жуликов", что ученые связывают с тем, что такие игроки не считали жульничество чем-то постыдным.

Что интересно, обратная стимуляция не увеличила желание обмануть, что команда Раффа связывает с тем, что уровень жульничества и так был очень высоким, и ему фактически некуда было расти. Кроме того, подавление активности мозга при помощи электрического тока работает не так предсказуемо и стабильно, как стимуляция, что могло уменьшать силу такого воздействия.

Магнитные чувства: в чем можно убедить мозг с помощью пары электродов

Как надеются ученые, дальнейшее развитие этой технологии может помочь в реабилитации преступников и снижении уровня коррупции – по текущим оценкам ООН, на долю взяток и различных форм мздоимства приходится около 5% от мирового ВВП, или около триллиона долларов США.

С другой стороны, как отмечает Мишель Марешал (Michel Marechal), коллега Раффа по университету, подобные выводы могут быть встречены во штыки психологами, так как наличие "зоны честности" и разный уровень ее активности в головах добровольцев говорит о том, что склонность к совершению преступлений зависит в основном от биологических факторов. Это, в свою очередь, ставит под сомнения все современные представления о свободе воли и том, в какой степени человек отвечает за свои поступки.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vfbmn
Теперь осталось российским ученым найти возможности для стимуляции этого центра у западных политиков. Ученые без работы не должны оставаться!
22:19
10.04.2017
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