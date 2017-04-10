Российские ученые научились "слушать дыхание" опасного вулкана в Колумбии

НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Российские геофизики разработали алгоритм, позволяющий оценивать периодические изменения внутри одного из самых опасных в мире вулканов – Невадо дель Руис в Колумбии для выявления его готовности к возможному извержению, сообщает в понедельник пресс-служба Новосибирского госуниверситета (НГУ).

В ноябре 1985 года извержение вулкана Невадо дель Руис привело к трагическим последствиям. Тогда в результате быстрого таяния льдов на кратере вулкана стремительно поднялся уровень воды в реке Гуали, которая вышла из берегов. Наводнение смыло город Армеро и привело к гибели более 20 тысяч человек. В 2011 году после несколько десятилетий затишья вулкан возобновил свою активность. Ежедневно на его территории происходит множество мелких землетрясений, которые регистрируют приборы сейсмической сети.

В пресс-службе пояснили, что побывавший в августе 2016 года в Колумбии член-корреспондент РАН Иван Кулаков, который работает в лабораториях НГУ и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, договорился с местными геофизиками об использовании этих многолетних данных по землетрясениям. Вместе со студентом НГУ Валерием Гладковым он разработал алгоритм, который выявляет изменения сейсмической структуры под вулканом с течением времени. Результаты исследования опубликованы в престижном журнале Scientific Reports группы Nature.

Так, разработанный алгоритм выявил под вулканом Невадо дель Руис на глубине 2–4 километра сейсмическую аномалию, связанную с наличием в магматической камере вулкана жидкой фазы (расплавов или легких химических веществ в жидком состоянии). Данные показывают, что в 2010 году очаг вулкана максимально насытился жидкостью, однако резкого превращения ее в газ не произошло, в 2011 году началось постепенное стравливание газов через кратер и в 2014 году аномалия практически исчезает. Однако в 2015 году вулкан вновь начал "вдыхать", набирая в себя жидкость.

"Нашу разработку можно использовать в качестве текущего мониторинга. Она позволяет наблюдать за периодическим изменением сейсмических свойств в недрах земли, связанных с процессом "дыхания" Невадо дель Руис. Такого рода работы позволят выявить наиболее опасные периоды, когда "легкие" вулкана наполнены полностью и готовы к быстрому опустошению. Конечно, пока еще рано говорить о конкретном внедрении нашей разработки в обычную жизнь. Но, вероятно, мы придем к этому в ближайшем будущем", — говорит ученый.