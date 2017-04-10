"Союз МС-02" с космонавтами МКС начал торможение для посадки на Землю

КОРОЛЕВ (Московская область), 10 апр — РИА Новости. Двигательная установка космического корабля новой серии "Союз МС" с возвращающимся с МКС экипажем миссии 49/50 запущена на торможение, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

На Землю возвращаются космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу.

Двигательная установка включилась в расчетное время — 13.28 мск. Установка отработает около пяти минут. Планируется, что в 13.58 мск "Союз" войдет в плотные слои атмосферы Земли, где связь с ним кратковременно будет потеряна, после чего экипаж испытает перегрузку около 4G. В 14.06 будут раскрыты тормозные парашюты спускаемого аппарата, а приземление ожидается в 14.20 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган Карагандинской области Казахстана.

Старт "Союза МС-04" с экипажем очередной миссии МКС 51/52 с двумя космонавтами на борту запланирован на 20 апреля с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер, вместо третьего члена экипажа на МКС отправится семидесятикилограммовый ящик с грузами.