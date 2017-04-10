"Хаббл" сфотографировал галактику, совершающую "самоубийство"

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии галактики NGC 4536 в созвездии Девы, звезды в которой формируются так быстро, что она не успевает пополнить свои запасы газа и поэтому постепенно умирает, сообщает сайт космического телескопа.

Примерно половина галактик, окружающая Млечный Путь в обозримой Вселенной, является "мертвой" с точки зрения космологической эволюции – в них достаточно давно прекратили формироваться новые звезды, и поэтому они постепенно "краснеют" и угасают. Почему это происходит, ученые пока не знают, и на этот счет есть много гипотез.

К примеру, российско-немецкий астроном Алексей Финогенов полагает, что галактики умирают от "обжорства" – количество "звездных стройматериалов" в них в прошлом было настолько высоким, что в них была запущена взрывообразная реакция формирования новых светил, быстро опустошившая запасы этих нейтральных газов. Другие ученые считают, что в смерти галактик виноваты черные дыры, "удушающие" их изнутри, или даже темная материя.

Точный ответ на этот вопрос могут дать только масштабные наблюдения за галактиками, находящимися в фазе подобного взрывообразного роста в численности звезд. Одна из ближайших галактик такого рода к нам — NGC 4536 в созвездии Девы, удаленная от Земли всего на 50 миллионов световых лет.

Она повернута к нам под удачным углом, что позволяет астрономам, используя инструменты "Хаббла" и других мощных телескопов, следить за каждыми "звездными яслями" с максимальной детализацией. Изучение того, что происходит в них с главным "стройматериалом" звезд — нейтральным водородом – поможет понять, кто виноват в смерти галактик – молодые звезды, чей ультрафиолет разгоняет и ионизирует этот водород, или черные дыры, мешающие притоку свежего газа из межгалактической среды.