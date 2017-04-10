Возвращающиеся с МКС космонавты закрыли люки между кораблем и станцией

КОРОЛЕВ (Московская область), 10 апр — РИА Новости. Экипаж миссии МКС-49/50 перешел на борт корабля "Союз МС-02" и закрыл переходные люки между кораблем и Международной космической станцией, ожидается, что в 10.58 мск корабль отстыкуется от МКС и начнет посадку на Землю, сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"Космонавты Роскосмоса Андрей Рыжиков и Сергей Борисенко, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу попрощались с остающимися на станции Олегом Новицким (Россия), Пегги Уитсон (США) и Тома Песке (Франция) и задраили переходные люки между пилотируемым кораблем "Союз МС-02" и Международной космической станцией", — отметил представитель ЦУП.

Расстыковка корабля "Союз МС" с МКС планируется 10 апреля в 10.58 мск. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 14.20 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Всего время пребывания космонавтов на станции составило 173 суток.