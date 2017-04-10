СМИ: в Британии под самой длинной трассой нашли древнеримское поселение

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сотрудники строительно-дорожной организации, занимавшиеся ремонтными работами на трассе А-1 между Лондоном и Эдинбургом в Великобритании, нашил следы древнеримского поселения и большое количество уникальных артефактов, пишет издание The Daily Mail.

Среди находок – старинные чаши, стеклянный тигель, обувь, ключи и янтарная статуэтка.

В компании, проводившей дорожный ремонт, восхитились тем фактом, что наличие римского поселения под трассой доказывает использование этого маршрута в древности.