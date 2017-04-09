Астронавт Пегги Уитсон приняла командование экипажем МКС

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Астронавт НАСА Пегги Уитсон приняла командование МКС в связи с предстоящим возвращением на Землю командира 50-го экипажа астронавта НАСА Шейна Кимброу, сообщило американское космическое агентство в Twitter.

​Кимброу вместе с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Андреем Борисенко покинет МКС на российском корабле "Союз МС-02" в понедельник 10 апреля.

© NASA Астронавт НАСА Пегги Уитсон во время выхода в открытый космос. 29 марта 2017

На орбитальной станции останутся Уитсон, космонавт Олег Новицкий и астронавт ЕКА Тома Песке.

Ранее НАСА приняло решение, что Уитсон, которая должна была вернуться на Землю в июне, продолжит свою работу на МКС до сентября. Планируется, что американка вернется на Землю с астронавтом НАСА Джеком Фишером и космонавтом Федором Юрчихиным в сентябре.