Астронавт Пегги Уитсон приняла командование экипажем МКС

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Астронавт НАСА Пегги Уитсон приняла командование МКС в связи с предстоящим возвращением на Землю командира 50-го экипажа астронавта НАСА Шейна Кимброу, сообщило американское космическое агентство в Twitter.
Today #Exp50 becomes #Exp51 with @astro_kimbrough handing over command to @AstroPeggy. #Bestcrewever pic.twitter.com/hJvaGOdsoO— Thomas Pesquet (@Thom_astro) 9 апреля 2017 г.
Кимброу вместе с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Андреем Борисенко покинет МКС на российском корабле "Союз МС-02" в понедельник 10 апреля.
Ранее НАСА приняло решение, что Уитсон, которая должна была вернуться на Землю в июне, продолжит свою работу на МКС до сентября. Планируется, что американка вернется на Землю с астронавтом НАСА Джеком Фишером и космонавтом Федором Юрчихиным в сентябре.