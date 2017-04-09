В РКК "Энергия" рассказали о совместных с ЕС проектах

СОЧИ, 9 апр — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Центрифугу малого радиуса и модуль для создания искусственной гравитации на космической станции разрабатывают совместно РКК "Энергия" и Европейское космическое агентство, сообщил РИА Новости генеральный директор российской ракетно-космической корпорации Владимир Солнцев.

В конце 2016 года глава Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов говорил, что на базе института разработали центрифугу малого радиуса для создания искусственной гравитации на разрабатываемом РКК "Энергия" трансформируемом космическом модуле. Солнцев заявлял, что такой модуль удастся создать и ввести в состав МКС при наличии должного финансирования — 6-7 миллиардов рублей, ориентировочно в 2021-2022 году. По его словам, проекта трансформируемого надувного модуля пока нет в Федеральной космической программе, и корпорация создаёт его за собственные средства.

"Мы работаем с Европейским космическим агентством. За ними разработка центрифуги для того, чтобы попытаться минимизировать отсутствие гравитации на низкой орбите или при полетах в дальний космос. Рассматриваем различные варианты, где мы должны разместить эту центрифугу, как она будет работать", — пояснил Солнцев.

Он уточнил, что у РКК "Энергия" есть предложения по надувному модулю, который по своим габаритам позволит разместить внутри себя герметичный объем, в том числе и центрифугу.

"Пока мы не конкретизировали даты. Сейчас идет формирование проектного облика. Это в рамках эскизного проекта происходит", — добавил генеральный директор РКК "Энергия".