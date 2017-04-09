В РКК "Энергия" рассказали о совместных с ЕС проектах
СОЧИ, 9 апр — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Центрифугу малого радиуса и модуль для создания искусственной гравитации на космической станции разрабатывают совместно РКК "Энергия" и Европейское космическое агентство, сообщил РИА Новости генеральный директор российской ракетно-космической корпорации Владимир Солнцев.
В конце 2016 года глава Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов говорил, что на базе института разработали центрифугу малого радиуса для создания искусственной гравитации на разрабатываемом РКК "Энергия" трансформируемом космическом модуле. Солнцев заявлял, что такой модуль удастся создать и ввести в состав МКС при наличии должного финансирования — 6-7 миллиардов рублей, ориентировочно в 2021-2022 году. По его словам, проекта трансформируемого надувного модуля пока нет в Федеральной космической программе, и корпорация создаёт его за собственные средства.
"Мы работаем с Европейским космическим агентством. За ними разработка центрифуги для того, чтобы попытаться минимизировать отсутствие гравитации на низкой орбите или при полетах в дальний космос. Рассматриваем различные варианты, где мы должны разместить эту центрифугу, как она будет работать", — пояснил Солнцев.
Он уточнил, что у РКК "Энергия" есть предложения по надувному модулю, который по своим габаритам позволит разместить внутри себя герметичный объем, в том числе и центрифугу.
"Пока мы не конкретизировали даты. Сейчас идет формирование проектного облика. Это в рамках эскизного проекта происходит", — добавил генеральный директор РКК "Энергия".
Успешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.
На эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».
Новый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.
В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
В космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.
В различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).
Возможно, что иллюминаторы космических кораблей будущего будут изготовлены из искусственных сапфиров (монокристалических корундов). Этот материал получают из особо чистого оксида алюминия. По прочности он сопоставим со сталью.
Из-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.
Цель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.
Первый полёт «Федерации» ожидается в 2021 году. «Федерация» будет доставлять космонавтов и грузы к МКС и на лунную орбиту. В дальнейшем этот корабль должен стать участником полета на Луну и к астероидам.