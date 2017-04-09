Космонавт Леонов: у Георгия Гречко было собственное видение в науке

СОЧИ, 9 апр — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Космонавт Алексей Леонов отметил, что его "боевой товарищ" Георгий Гречко был исследователем с собственным пониманием в науке, который работал до конца.

В воскресенье накануне памятной даты первого полета человека в космос, в Образовательном центре "Сириус" состоялась встреча с дважды Героем Советского союза, первым космонавтом, вышедшим в открытый космос, Алексеем Леоновым и народным артистом России, актером Евгением Мироновым. Герой кинокартины "Время первых" и актер, его сыгравший, лично представили фильм и побеседовали с детьми. Леонов начал свое выступление с воспоминания о космонавте Георгии Гречко. Космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет.

"Вчера ушел то нас наш боевой товарищ Георгий Михайлович Гречко. Космонавт, инженер-испытатель, человек, который совершил самый длинный полет, исследователь, человек, которому Сергей Королев поручил возглавить экспедицию в район падения Тунгусского метеорита", — подчеркнул Леонов.

Он добавил, что затем началась работа Гречко как космонавта. Во время одной из тренировок он сломал ногу, и стоял вопрос о его отчислении, но он встал на обе ноги, тренировался на костылях.

"Свое собственное понимание в науке, много научных трудов. Человек симпатичный, милый, улыбающийся человек. Я не знаю ни одного человека, кому бы Георгий Михайлович сделал плохо. У него двое детей — Леша и Миша, внуки тоже… До конца работал. Вчера его не стало. Я прошу помнить об этом человеке", — обратился к детям Леонов.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1955 году закончил с отличием Ленинградский механический институт, с 1966 года — в отряде космонавтов. С 11 января по 9 февраля 1975 года совместно с Алексеем Губаревым совершил свой первый полет на космическом корабле "Союз-17" в качестве бортинженера. Второй полет он совершил с декабря 1977 по март 1978, третий — с 17 по 26 сентября 1985 года.

Гречко был ведущим телепрограммы "Этот фантастический мир" с 1977 по 1990 годы. Кандидат технических наук. Награжден тремя орденами Ленина, медалями "За заслуги в освоении космоса", "За трудовое отличие", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" и другими.