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РИА Наука
РИА Наука

Космонавт Леонов: у Георгия Гречко было собственное видение в науке

11:3809.04.2017
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Космонавт Георгий Гречко. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 9 апр — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Космонавт Алексей Леонов отметил, что его "боевой товарищ" Георгий Гречко был исследователем с собственным пониманием в науке, который работал до конца.

Космонавт Георгий Гречко. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Сенатор Серебренников: Гречко поднимал авторитет России
В воскресенье накануне памятной даты первого полета человека в космос, в Образовательном центре "Сириус" состоялась встреча с дважды Героем Советского союза, первым космонавтом, вышедшим в открытый космос, Алексеем Леоновым и народным артистом России, актером Евгением Мироновым. Герой кинокартины "Время первых" и актер, его сыгравший, лично представили фильм и побеседовали с детьми. Леонов начал свое выступление с воспоминания о космонавте Георгии Гречко. Космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет.

"Вчера ушел то нас наш боевой товарищ Георгий Михайлович Гречко. Космонавт, инженер-испытатель, человек, который совершил самый длинный полет, исследователь, человек, которому Сергей Королев поручил возглавить экспедицию в район падения Тунгусского метеорита", — подчеркнул Леонов.

Он добавил, что затем началась работа Гречко как космонавта. Во время одной из тренировок он сломал ногу, и стоял вопрос о его отчислении, но он встал на обе ноги, тренировался на костылях.

Георгий Гречко: легенда космонавтики
Дважды Герои Советского Союза, летчики-космонавты СССР Владимир Джанибеков и Георгий Гречко после возвращения на Землю на космическом корабле Союз Т-13
© РИА Новости. Александр Моклецов
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Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье служащего. Детские и школьные годы провел в Ленинграде.
Летчики-космонавты Владимир Джанибеков и Георгий Гречко во время встречи с родными в Звездном городке после возвращения из космического полета
© РИА Новости. Александр Моклецов
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В 1941 году за неделю до начала Великой Отечественной войны родители отправили его на каникулы к бабушке на Украину. Два года провел в оккупации.
Члены экипажа космического корабля Союз Т-14: исследователь Александр Волков, командир корабля Владимир Васютин и бортинженер Георгий Гречко
© РИА Новости. Александр Моклецов
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В 1955 году Гречко с отличием Ленинградский военно-механический институт (Военмех). Дипломный проект защитил в конструкторском бюро Королева.
Экипаж космического корабля Союз Т-14: командир корабля Владимир Васютин, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Георгий Гречко и космонавт-исследователь Александр Волков
© РИА Новости. Александр Моклецов
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Георгий Гречко участвовал в запуске первого в мире искусственного спутника Земли.
Бортинженер космического корабля Союз-17 Георгий Михайлович Гречко
© РИА Новости. Александр Моклецов
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В мае 1966 года Георгий Гречко был зачислен в 731-й отдел (отряд космонавтов).
Космонавты Георгий Гречко, Александр Волков и Владимир Васютин. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина
© РИА Новости. Александр Моклецов
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Георгий Гречко прошел полный курс общекосмической подготовки. Он входил в состав дублирующего экипажа при полете космического корабля "Союз-9" в 1970 году, и при полете "Союза-12" в 1973 году.
Летчики-космонавты Владимир Джанибеков и Георгий Гречко во время интервью
© РИА Новости. Александр Моклецов
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Свой первый космический полет Георгий Гречко совершил 10 января — 9 февраля 1975 года.
Члены советско-индийского космического экипажа
© Александр Моклецов
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Второй полет Гречко прошел 10 декабря 1977 года — 16 марта 1978 года.
Советско-индийский космический экипаж во время тренировки
© РИА Новости. Александр Моклецов
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В дальнейшем Георгий Гречко проходил подготовку к международным полетам в космос. В 1984 году он был в составе дублирующего советско-индийского экипажа при полете космического корабля "Союз Т-11".
Экипаж космического корабля Союз Т-13 перед стартом
© РИА Новости. Александр Моклецов
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В свой третий космический полет Гречко отправился 17 сентября 1985 года в качестве бортинженера космического корабля "Союз Т-14".
Члены советско-индийских космических экипажей в период подготовки к совместному космическому полету
© РИА Новости. Александр Моклецов
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Члены советско-индийских космических экипажей во время подготовки к совместному космическому полету.
Георгий Михайлович Гречко общается с участниками Всесоюзной недели науки, техники и производства для детей и юношества
© РИА Новости. Пранц
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Георгий Гречко общается с участниками Всесоюзной недели науки, техники и производства для детей и юношества.
Летчики-космонавты Владимир Джанибеков и Георгий Гречко после приземления
© РИА Новости
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Одновременно с научной и инженерной деятельностью Гречко занимался общественной работой. Был председателем Федерации горнолыжного спорта СССР и председателем Федерации автоспорта СССР.
Космонавт Георгий Гречко рассказывает об одном из экспонатов на выставке Они были первыми в Москве
© РИА Новости. Антон Белицкий
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Космонавт Георгий Гречко рассказывает об одном из экспонатов на выставке "Они были первыми" в Москве.
Летчик-космонавт Георгий Гречко и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий СергеЙ Шойгу в Москве
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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С 1979 по 1990 год Георгий Гречко вел программу "Этот фантастический мир".
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Мэр Москвы Сергей Собянин. АРхивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Собянин о Гречко: его полёты в космос стали вехами в истории космонавтики
"Свое собственное понимание в науке, много научных трудов. Человек симпатичный, милый, улыбающийся человек. Я не знаю ни одного человека, кому бы Георгий Михайлович сделал плохо. У него двое детей — Леша и Миша, внуки тоже… До конца работал. Вчера его не стало. Я прошу помнить об этом человеке", — обратился к детям Леонов.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1955 году закончил с отличием Ленинградский механический институт, с 1966 года — в отряде космонавтов. С 11 января по 9 февраля 1975 года совместно с Алексеем Губаревым совершил свой первый полет на космическом корабле "Союз-17" в качестве бортинженера. Второй полет он совершил с декабря 1977 по март 1978, третий — с 17 по 26 сентября 1985 года.

Гречко был ведущим телепрограммы "Этот фантастический мир" с 1977 по 1990 годы. Кандидат технических наук. Награжден тремя орденами Ленина, медалями "За заслуги в освоении космоса", "За трудовое отличие", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" и другими.

Жизненный путь Георгия Гречко
© РИА Новости, Инфографика
Жизненный путь Георгия Гречко
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