Космонавт Леонов: у Георгия Гречко было собственное видение в науке

СОЧИ, 9 апр — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Космонавт Алексей Леонов отметил, что его "боевой товарищ" Георгий Гречко был исследователем с собственным пониманием в науке, который работал до конца.
В воскресенье накануне памятной даты первого полета человека в космос, в Образовательном центре "Сириус" состоялась встреча с дважды Героем Советского союза, первым космонавтом, вышедшим в открытый космос, Алексеем Леоновым и народным артистом России, актером Евгением Мироновым. Герой кинокартины "Время первых" и актер, его сыгравший, лично представили фильм и побеседовали с детьми. Леонов начал свое выступление с воспоминания о космонавте Георгии Гречко. Космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет.
"Вчера ушел то нас наш боевой товарищ Георгий Михайлович Гречко. Космонавт, инженер-испытатель, человек, который совершил самый длинный полет, исследователь, человек, которому Сергей Королев поручил возглавить экспедицию в район падения Тунгусского метеорита", — подчеркнул Леонов.
Он добавил, что затем началась работа Гречко как космонавта. Во время одной из тренировок он сломал ногу, и стоял вопрос о его отчислении, но он встал на обе ноги, тренировался на костылях.
Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье служащего. Детские и школьные годы провел в Ленинграде.
В 1941 году за неделю до начала Великой Отечественной войны родители отправили его на каникулы к бабушке на Украину. Два года провел в оккупации.
В 1955 году Гречко с отличием Ленинградский военно-механический институт (Военмех). Дипломный проект защитил в конструкторском бюро Королева.
Георгий Гречко участвовал в запуске первого в мире искусственного спутника Земли.
В мае 1966 года Георгий Гречко был зачислен в 731-й отдел (отряд космонавтов).
Георгий Гречко прошел полный курс общекосмической подготовки. Он входил в состав дублирующего экипажа при полете космического корабля "Союз-9" в 1970 году, и при полете "Союза-12" в 1973 году.
Свой первый космический полет Георгий Гречко совершил 10 января — 9 февраля 1975 года.
Второй полет Гречко прошел 10 декабря 1977 года — 16 марта 1978 года.
В дальнейшем Георгий Гречко проходил подготовку к международным полетам в космос. В 1984 году он был в составе дублирующего советско-индийского экипажа при полете космического корабля "Союз Т-11".
В свой третий космический полет Гречко отправился 17 сентября 1985 года в качестве бортинженера космического корабля "Союз Т-14".
Члены советско-индийских космических экипажей во время подготовки к совместному космическому полету.
Георгий Гречко общается с участниками Всесоюзной недели науки, техники и производства для детей и юношества.
Одновременно с научной и инженерной деятельностью Гречко занимался общественной работой. Был председателем Федерации горнолыжного спорта СССР и председателем Федерации автоспорта СССР.
Космонавт Георгий Гречко рассказывает об одном из экспонатов на выставке "Они были первыми" в Москве.
С 1979 по 1990 год Георгий Гречко вел программу "Этот фантастический мир".
"Свое собственное понимание в науке, много научных трудов. Человек симпатичный, милый, улыбающийся человек. Я не знаю ни одного человека, кому бы Георгий Михайлович сделал плохо. У него двое детей — Леша и Миша, внуки тоже… До конца работал. Вчера его не стало. Я прошу помнить об этом человеке", — обратился к детям Леонов.
Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1955 году закончил с отличием Ленинградский механический институт, с 1966 года — в отряде космонавтов. С 11 января по 9 февраля 1975 года совместно с Алексеем Губаревым совершил свой первый полет на космическом корабле "Союз-17" в качестве бортинженера. Второй полет он совершил с декабря 1977 по март 1978, третий — с 17 по 26 сентября 1985 года.
Гречко был ведущим телепрограммы "Этот фантастический мир" с 1977 по 1990 годы. Кандидат технических наук. Награжден тремя орденами Ленина, медалями "За заслуги в освоении космоса", "За трудовое отличие", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" и другими.