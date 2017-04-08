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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему людям не нравится запах фекалий

15:0008.04.2017
(обновлено: 15:01 08.04.2017)
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Самец мандрила за обедом в лесу габона
© Nory EL KSABI

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Высокая чувствительность человека к неприятному запаху экскрементов может объясняться тем, что наши предки использовали их аромат в качестве индикатора наличия паразитов в теле, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Переход от одиночного к социальному образу жизни повышает ту угрозу, которую несут паразиты для членов общества. Несмотря на это, социальные виды животных присутствуют фактически во всех семействах живых существ. Подобные поведенческие адаптации говорят о том, что умение выбирать безопасных партнеров для общения помогало приматам избегать подобной паразитной "нагрузки" и играло важную роль в нашей эволюции", — заявил Клеменс Пуаро (Clemence Poirotte) из Института изучения эволюции в Монпелье (Франция).

Пуаро и его коллеги пришли к столь необычному выводу, наблюдая на протяжении почти трех лет за поведением нескольких сотен мандрилов (Mandrillus sphinx) – крупных приматов, живущих в лесах и джунглях Западной экваториальной Африки в больших группах из 20-30 самцов, самок и детенышей.

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Несколько лет назад в частном заповеднике Лекеди на территории Габона появилось несколько новых стай этих обезьян из преимущественно диких особей, что позволило ученым проследить за установлением отношений между особями в них и тем, как менялось поведение самцов и самок с течением времени.

© Alice PERCHER
Самка мандрила очищает шкуру ее сына от паразитов

Со временем ученые начали замечать, что некоторые особи в этих группах становились все больше одинокими с социальной точки зрения – другие приматы подходили к ним крайне редко и еще реже помогали им очистить их тело и шерсть от клещей и прочих паразитов. Подобная социальная изоляция заинтересовала ученых, и они решили выяснить, почему так происходит, всесторонне изучив состояние здоровья этих обезьян.

Как оказалось, другие мандрилы избегали этих сородичей не просто так – они страдали от различных паразитических инфекций, поражавших их кишечник, клетки крови и другие части тела. Соответственно, контакт с их телом, и особенно с их фекалиями, слюной или прочими выделениями мог привести к заражению их партнеров, убивавших клещей и прочих "внешних" паразитов, паразитами уже внутренними.

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© РИА Новости. Владимир Пирогов
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Как обезьяны отличали подобных сородичей от здоровых особей? Дальнейшие наблюдения и эксперименты показали, что мандрилы в первую очередь ориентируются по запаху фекалий потенциальных партнеров.

Опыты с обезьянами, временно жившими в закрытых вольерах в питомнике приматов в Лекеди, показали, что мартышки очень хорошо различают запах испражнений зараженных и здоровых особей и стараются избегать не только особей, но и даже просто любые источники этого аромата. Когда ученые помещали емкость с подобным запахом в вольер с мандрилами, те старались удалиться от него на максимально возможное расстояние.

Что интересно, когда ученые очищали организм обезьян от инфекции, запах их испражнений возвращался в норму и сородичи заново начинали общаться с ними.

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Как предполагают ученые, подобная форма "коллективного" и "поведенческого" иммунитета помогала предкам мандрилов, людей и других высших приматов избегать массовых заражений паразитами и бактериями, в частности, эпидемий дизентерии, несмотря на жизнь в больших и тесных группах сородичей.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vfbmn
Открытие века! Сразу вспомнилось определение интеллигенции, данное Владимиром Ильичом Лениным.
15:09
08.04.2017
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