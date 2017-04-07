Астрономы впервые увидели, как взорвалась новорожденная звезда

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Столкновение двух новорожденных звезд в гигантских звездных яслях в созвездии Ориона породило мощный космический "фейерверк", энергии которого хватило бы для того, чтобы Солнце сияло на протяжении 10 миллионов лет, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

"Такие взрывы протозвезд бывают крайне скоротечными, но они могут достаточно часто происходить внутри "звездных яслей". Взрывая те облака газа, в которых они рождаются, такие "протосверхновые" могут выступать одним из ограничителей скорости роста звезд в подобных гигантских звездных яслях", — заявил Джон Бэлли (John Bally) из университета Колорадо в Боулдере (США).

Туманность, или облако Ориона представляет собой одни из самых крупных "звездных яслей" в Галактике. Оно расположено в примерно 1500 световых годах от Земли и занимает несколько сотен световых лет. Здесь формируются десятки и сотни молодых светил, некоторые из которых обладают достаточно необычным обликом и свойствами, чтобы привлечь внимание ученых.

Бэлли и его коллеги наблюдали за одним из центральных частей этого облака, известное ученым под именем OMC-1, где содержится примерно в 100 раз больше газа, чем весит Солнце. Около 100 тысяч лет назад в нем начали формироваться новые светила, многие из которых расположены друг к другу так близко, что их силы притяжения начинают влиять друг на друга.

Два таких зародыша, как показали снимки с телескопа ALMA, крупнейшей микроволновой радиообсерватории мира на чилийском плато Чахнантор, примерно 500 лет назад сблизились и, предположительно, столкнулись, породив мощную вспышку и разогнав весь газ туманности OMC-1, заплетая его в сотни отдельных потоков, подобно искрам фейерверка.

Сила этого столкновения и мощность последовавшего за ним взрыва была таковой, что газ бывшей туманности сейчас движется со скоростью в 150 километров в секунду в стороны от эпицентра этого "фейерверка", что примерно равно скорости, с которой Солнце вращается вокруг центра Галактики. Сами звезды, как показывают эти фотографии, пережили это столкновение и сейчас разлетаются со скоростью примерно в 13 и 29 километров в секунду.

Следы этого взрыва сейчас хорошо заметны и на оптических, и на микроволновых снимках туманности, однако через несколько сотен лет, по словам астрономов, они полностью исчезнут и станут невидимыми для нас. Такие взрывы, как сейчас считают Бэлли и его коллеги, могут происходить в "звездных яслях" достаточно часто, что объясняет то, почему частота рождения звезд в некоторых из них гораздо ниже теоретических значений.

"Люди в большинстве случаев считают, что только пожилые светила могут заканчивать свою жизнь взрывом, подобно вспышкам новых и сверхновых звезд. Телескоп ALMA показал, что аналогичные вещи могут происходить и на противоположном конце жизненного цикла звезд", — заключает Бэлли.

