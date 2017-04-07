Ученые: собаки защищают детей от развития ожирения и аллергии

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Дети в семьях, в которых есть одна или несколько собак, заметно реже страдают от аллергии и ожирения из-за попадания в их микрофлору полезных бактерий, носителями которых являются домашние питомцы, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Microbiome.

"Существует некое критическое окно времени, когда иммунная система кишечника и микробы развиваются вместе, и нарушения в этом совместном развитии негативно сказываются на развитии всей иммунной системы в целом", — заявила Анита Козырски (Anita Kozyrsckyj) из университета Альберты в Эдмонтоне (Канада).

По статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, примерно треть жителей планеты страдает от различных форм аллергии. Около двух третей из них страдает сезонными формами, вызываемыми пыльцой или другими природными раздражителями, а остальные – от астмы и прочих хронических болезней.

Многие биологи считают, что аллергия развивается из-за того, что человек живет в слишком чистых условиях. В детстве наша иммунная система просто не получает достаточно информации, чтобы научиться отличать реальных микробов от пыли, пыльцы и других безвредных частиц. Аналогичным способом, как сегодня считают нейрофизиологи, может развиваться болезнь Альцгеймера и другие аутоиммунные болезни мозга.

Эта идея, так называемая "гигиеническая гипотеза", находит сегодня все больше сторонников, и ученые предлагают бороться с аллергией, преднамеренно заражая детей паразитическими червями или позволяя им грызть ногти, играть в грязных песочницах и сосать пальцы.

Козырски и ее коллеги предлагают использовать для этих целей более приятную и интересную вещь – собак и других домашних животных. Наблюдая за жизнью нескольких семей в Эдмонтоне, в которых были или отсутствовали домашние питомцы, ученые заметили, что микрофлора кишечника младенцев в них заметно отличалась.

В частности, в микрофлоре младенцев из семей с питомцами присутствовали колонии микробов из семейств руминококков и Oscillospira, которые, как объясняют ученые, защищают организм от заражения холерой, пневмонией и связаны с пониженной вероятностью развития аллергии и ожирения.

"Концентрация этих бактерий в образцах увеличивалась в два раза, если в доме присутствовала собака или другой питомец. Это происходило даже тогда, когда собаку отдавали в приют еще до рождения ребенка, а также при появлении собаки в доме через три месяца после рождения ребенка. Иными словами, обмен микробиотой может происходить при самых разных условиях", — продолжает Козырски.

Хотя ученые уверены, что положительный эффект от присутствия собаки существует, они пока не совсем понимают, как именно происходит обмен микробами. Возможно, что бактерии сами проникают в тело человека, но не исключено и то, что для этого нужен контакт с шерстью или кожей собаки.

Если выводы Козырски и ее коллег подтвердятся, она предлагает создать лекарственные препараты, имитирующие присутствие собаки в доме. Подобные "собаки в таблетке", как выражается аллерголог, помогут организму матери и ребенка правильно "настроить" иммунную систему в критический период ее самообучения.