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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, когда "накачанные" губы становятся некрасивыми

13:2307.04.2017
(обновлено: 14:16 07.04.2017)
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Инъекция в губы
© Fotolia/ peterpan

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Необычный онлайн-тест помог американским ученым выяснить, что увеличение нижней губы и изменение формы верхней обычно не улучшает, а ухудшает облик их обладательницы, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Facial Plastic Surgery.

"Мы понимаем, что нельзя вычислить идеальную форму губ и использовать подобные расчеты и замеры при операциях по их увеличению. На форму и восприятие губ влияет слишком много разных переменных. С другой стороны, косметологи всегда могут давать рекомендации пациентам и помогать им добиться положительного результата, опираясь на подобные замеры", — заявляет Сан Ким (Sang Kim) из университета Алабамы в Бирмингеме (США).

Внешность человека играет огромную роль в том, как развивается его жизнь в дальнейшем, причем это влияет не только на личную жизнь, но и на карьеру и положение в обществе. К примеру, в 2011 и в 2013 годах две группы британских ученых обнаружили, что красивые люди в среднем обладают более высоким IQ и чаще устраиваются на более перспективную работу, чем люди с заурядной или неприглядной внешностью.

Девушка с чувственными губами
© Fotolia/ Valua Vitaly
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Подобная зависимость существует как среди мужчин, так и среди женщин, и заставляет многих людей, особенно представительниц слабого пола, менять внешность при помощи пластических операций. Одной из самых популярных процедур такого рода является увеличение размеров губ. Но это не всегда приводит к желаемому результату, многим мужчинам женщины с "силиконовыми губами" нравятся гораздо меньше, чем до операции.

© Kim, Rousso / JAMA Facial Plastic Surgery 2017
Отретушированные губы, увеличенные на 1-5 миллиметров (слева направо)

Ким и его коллега Дэниел Руссо (Daniel Rousso), хирург из клиники Natural Face в городе Сиракьюз (США), решили узнать, что именно отталкивает сильный пол и как можно избежать ошибок. Для этого ученые собрали группу из почти ста мужчин и женщин-добровольцев и показали им несколько десятков фотографий губ одной и той же девушки, увеличенных при помощи программы фоторедактирования.

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Как рассказывают Руссо и Ким, на большинстве этих снимков они меняли лишь некоторые части губ, что позволило нащупать ту точку, когда увеличение или уменьшение определенных регионов губ начинало в равной степени отталкивать и привлекать наблюдателей.

Эти простые опыты показали, что изменение размеров каждого такого участка влияло на привлекательность лица девушки по-разному  — увеличение некоторых частей губ, к примеру, всей верхней губы, почти не вызывало отторжения, тогда как почти незаметные изменения размеров некоторых других областей губ вызывали крайне негативные реакции.

К примеру, увеличение размеров нижней губы даже на миллиметр делало ее крайне непривлекательной для более чем половины респондентов, а сдвиг "бантика" верхней губы на тот же миллиметр вызывал еще более резкое неприятие – более 70% респондентов начинали считать такие губы искусственными.

Морской котик целует дрессировщика во время фотосессии
© AFP 2017/ Julian Stratenschulte
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Эти данные, как надеются ученые, помогут косметологам улучшить качество предлагаемых ими услуг и помогут подобной процедуре по улучшению облика лица избавиться от того ореола искуственности, который есть у нее сегодня.

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