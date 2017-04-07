Зонд Dawn раскрыл еще одну тайну загадочных белых пятен на Церере

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Загадочная "атмосфера", открытая в прошлом году зондом Dawn над поверхностью загадочных белых пятен на Церере, имеет сезонный характер, и она возникает при всплесках солнечной активности, а не в результате сближения светила и карликовой планеты, говорится в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

"Нечто подобное, как показывают наши наблюдения, может происходить на других безвоздушных и богатых водой небесных телах, в том числе на полюсах Луны и на некоторых других астероидах. Атмосфера на их поверхности тоже может возникать в те времена, когда происходит вспышка солнечной активности", — рассказывает Кристофер Расселл (Christopher Russell), руководитель миссии Dawn.

В августе 2015 года Расселл и его коллеги рассказали об очередном удивительном открытии на этой карликовой планете. Наблюдая за загадочными белыми пятнами, инструменты и камеры Dawn обнаружили на поверхности Цереры над ними необычную дымку, которую ученые посчитали следами временной атмосферы, состоявшей из водяных паров, аммиака и других газов.

Изначально ученые считали, что эта "атмосфера" возникает по примерно такому же сценарию, что и хвост у комет – в результате таяния льда и замороженных газов при сближении с Солнцем. Но наблюдения на протяжении последующих нескольких месяцев заставили Расселла и его коллег усомниться в этой гипотезе – дымка над белыми пятнами то появлялась, то исчезала, словно "нарушая" это правило.

Более того, во время сближения Цереры и Солнца атмосферы на ней не существовало, что заставило астрономов всесторонне изучить то, что происходило с Церерой при появлении и исчезновении ее "атмосферы", используя данные со всех научных приборов зонда. Открытие, как это часто происходит, пришло из неожиданного источника.

Анализируя данные с Dawn, ученые заметили, датчики частиц фиксировали появление мощных пучков электронов и других заряженных частиц непосредственно перед тем, как над "белыми пятнами" появлялись облачка из пара и газов. Изучив силу, направленность и другие характеристики этих пучков, Расселл и его коллеги пришли к выводу, что их источником было Солнце и вспышки активности на его поверхности.

Как эти вспышки могут быть связаны с атмосферой на Церере? Дело в том, что молекулы воды легко отрываются от поверхности льда, если их бомбардируют космические лучи или электроны с достаточно высокой энергией. Потоки таких частиц, как объясняют планетологи, являются причиной того, почему Европа и Ганимед, спутники Юпитера, обладают разреженной атмосферой, что натолкнуло ученых на мысль, что нечто похожее может происходить на Церере.

Сейчас Солнце находится в своеобразном периоде спокойствия, и поэтому атмосфера на поверхности Цереры возникает крайне редко. Несколько лет назад когда вспышки на Солнце происходили гораздо чаще, атмосфера на поверхности карликовой планеты могла существовать почти постоянно, заключают ученые.