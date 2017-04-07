"Роскосмос" развернет глобальную сеть наземных станций ГЛОНАСС в 30 странах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. "Роскосмос" развернет в более чем 30 странах мира глобальную сеть из нескольких десятков наземных станций коррекции сигналов навигационной системы ГЛОНАСС, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международной деятельности Сергей Савельев на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии.

"Федеральной целевой программой "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" предусмотрено создание глобальной сети измерительных станций как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. На зарубежных территориях планируется установить несколько десятков станций в более чем 30 странах мира, а также в Антарктиде", — сказал Савельев.

По его словам, в мае "Роскосмос" ввел в эксплуатацию квантово-оптическую станцию траекторных измерений для системы ГЛОНАСС в ЮАР.

"Открыли также беззапросную измерительную станцию ГЛОНАСС в Никарагуа и оптико-электронный комплекс в Бразилии", — отметил Савельев.

Также в настоящее время рассматривается возможность паритетного размещения трех станций мониторинга навигационных систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" на территории России и Китая. Ввод в эксплуатацию указанных станций планируется в 2018 году.

Отвечая на вопрос, сколько всего и в каких странах необходимо построить станции, Савельев сказал: "В настоящее время за рубежом размещены восемь станций — четыре станции в Бразилии, три станции в Антарктиде и одна станция в ЮАР. Продолжается работа с коллегами в Казахстане, Белоруссии, Армении, Китае (по плану — 2018 год), Индии, Вьетнаме, Кубе, Испании, Аргентине, Индонезии, Эквадоре, Венесуэле, Мексике, Швеции".

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