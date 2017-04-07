В NASA приняли решение использовать российский стыковочный механизм на МКС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. NASA согласилось с аргументами российской стороны и приняло решение взять за основу на МКС стыковочный механизм российского интерфейса АПАС, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международной деятельности Сергей Савельев на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии.

"После долгих и тяжелых дискуссий NASA согласилось с нашими доводами и приняла решение взять за основу стандарта параметры российского интерфейса стыковочного агрегата АПАС, многократно проверенного в реальных стыковках", — отметил Савельев.

По его словам, в рамках совместной работы с NASA по МКС была необходима договоренность об оптимизации различных стандартов стыковочных механизмов с тем, чтобы любой корабль стран-партнеров мог пристыковаться к станции.

Международный стандарт на интерфейсы систем стыковки IDSS IDD (International Docking System Standard Interface Definition Document) начал разрабатываться в начале 2009 года по инициативе NASA. В его первых версиях за основу была взята в принципе неотработанная конструкция американского агрегата LIDS.

"Российские специалисты предложили за основу стандарта принять параметры российского агрегата АПАС, разработанного для стыковок орбитального комплекса "Буран" и применявшегося для стыковок американских орбитальных кораблей "Шаттл" к станциям "Мир" и МКС. И NASA согласилось", — заключил Савельев.

Читайте полный текст интервью с Сергеем Савельевым >>